Logo

Šest trikova za moderan i ženstven izgled zimi

Izvor:

Stil Kurir

01.12.2025

15:25

Komentari:

0
Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

Zima nije razlog da se odreknete ženstvenog izgleda. Naprotiv, hladna sezona pruža nove mogućnosti za kreiranje elegantnih i stilskih kombinacija. Zaboravite na bezoblične perjane jakne i dosadne kombinacije – uz nekoliko jednostavnih pravila, i u najhladnijim danima možete izgledati moderno i ženstveno.

1. Istaknite struk

Čak i kada nosite pletene džempere, oversize jakne ili tople kapute, ne ustručavajte se da naglasite struk. Ovo je jednostavan trik koji momentalno poboljšava siluetu.

Parfem

Savjeti

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

Nosite kaiš preko pantalona ili farmerki. Uvucite krajeve kaiša u džemper ili jaknu za uredan izgled.

Kaiš možete staviti i preko kaputa, kardigana ili čak krznenih kaputa – brzo naglašava struk i čini figuru gracioznijom.

2. Pletene haljine

Maksi pletene haljine su mast-have za zimu. Nude kombinaciju udobnosti i ženstvenosti, a istovremeno izgledaju elegantno. Idealni materijali su vuneni, kašmir i merino vuna – topli, prijatni i praktični.

Postoje razni modeli: ravni kroj, haljine sa omotavanjem, sa visokim izrezom ili šlicem – za svaki stil postoji savršena opcija.

Полиција Њемачка

Svijet

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

3. Ne zaboravite suknje

Duge suknje od vune, kože ili pletenih materijala štite od hladnoće i dodaju eleganciju svakom pokretu. Lagani rubovi suknje donose ženstvenost i razigranost čak i ispod toplog zimskog kaputa.

4. Elegantan gornji sloj

Umjesto sportskih jakni, izaberite klasične kapute ili krznena odijela.

Kaput od vune ili kašmira sa izolacijom je sigurna i praktična opcija.

Vještačko krzno danas izgleda jednako luksuzno kao i pravo, a često i impresivnije. Dodaje dozu šika i sofisticiranosti.

5. Torbe u boji

Zimi često biramo tamne tonove, ali dodaci u jarkim nijansama mogu učiniti autfit zanimljivim.

Isprobajte bogatu žutu ili grimiznu torbu uz monohromatski izgled. Ovaj jednostavan detalj će vašem stajlingu dati život i učiniti ga upečatljivim.

Љубавни пар

Zanimljivosti

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

6. Štikle su uvijek ženstvene

Visoke potpetice dugo su sinonim za ženstvenost, ali zimi mnoge odustaju zbog hladnoće i klizavih površina.

Dovoljna je udobna visina od 5–7 cm da dobijete elegantan hod.

Visokokvalitetni gumeni đon, tanak ili debelji, omogućava sigurnost čak i na ledu.

Podijeli:

Tagovi:

moda

odjeća

modni trend

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Апартман хотел соба просторија

Ekonomija

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

7 h

0
Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

Svijet

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

7 h

0
Због стравичног пожара у стамбеном комплексу ухапшено 13 особа

Svijet

Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

8 h

0
Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

Svijet

Azarov: Režim Zelenskog ulazi u agoniju

8 h

0

Više iz rubrike

Направите ''неуредну'' пунђу за само неколико минута (ВИДЕО)

Stil

Napravite ''neurednu'' punđu za samo nekoliko minuta (VIDEO)

3 d

0
Најчешћа грешка у шминкању због које изгледате старије

Stil

Najčešća greška u šminkanju zbog koje izgledate starije

6 d

0
Ове чизме коштају 85.000 долара и толико су ријетке да их не можете купити

Stil

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

1 sedm

0
Пет комада одјеће које свака жена мора да има у ормару

Stil

Pet komada odjeće koje svaka žena mora da ima u ormaru

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner