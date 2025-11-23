Logo

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

23.11.2025

Prema dostupnim informacijama, riječ je o limitiranoj seriji, odnosno samo 50 pari Luj Viton X Timberland čizama je napravljeno za prodaju.

Farel Vilijams, kreativni direktor Luj Vitona, zaista je otišao korak dalje kada je riječ o inovativnim pristupima modnim trendovima.

Nakon što je njegova "Lobster" torba za muškarce (torba u obliku jastoga) početkom juna mjeseca ove godine izazvala pravu pometnju u krugovima modnih kritičara, odlučio je da još jednom odevnom predmetu da dobro poznati Luj Viton pečat.

U saradnji sa brendom obuće "Timberland" osmislio je model čizama koji košta 85.000 dolara (oko 74.000 evra) i krase ga 18-karatni zlatni detalji, piše wwd.com

