Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

Prema dostupnim informacijama, riječ je o limitiranoj seriji, odnosno samo 50 pari Luj Viton X Timberland čizama je napravljeno za prodaju.

Farel Vilijams, kreativni direktor Luj Vitona, zaista je otišao korak dalje kada je riječ o inovativnim pristupima modnim trendovima.

Nakon što je njegova "Lobster" torba za muškarce (torba u obliku jastoga) početkom juna mjeseca ove godine izazvala pravu pometnju u krugovima modnih kritičara, odlučio je da još jednom odevnom predmetu da dobro poznati Luj Viton pečat.

U saradnji sa brendom obuće "Timberland" osmislio je model čizama koji košta 85.000 dolara (oko 74.000 evra) i krase ga 18-karatni zlatni detalji, piše wwd.com

