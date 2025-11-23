Logo

Nema prijavljenih incidenata tokom izbornog dana u Trebinju

23.11.2025

17:38

Нема пријављених инцидената током изборног дана у Требињу
Foto: ATV

Na području u nadležnosti Policijske uprave Trebinje nema prijavljenih incidenata tokom izbornog dana, rečeno je u ovoj upravi.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.

Prema podacima izbornih komisija, na području šest opština istočne Hercegovine i grada Trebinja pravo glasa ima 66.159 birača.

