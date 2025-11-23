Nema prijavljenih incidenata tokom izbornog dana u Trebinju

23.11.2025
17:38
Komentari:0
Na području u nadležnosti Policijske uprave Trebinje nema prijavljenih incidenata tokom izbornog dana, rečeno je u ovoj upravi.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.
Prema podacima izbornih komisija, na području šest opština istočne Hercegovine i grada Trebinja pravo glasa ima 66.159 birača.
