Gužve na više graničnih prelaza

23.11.2025
15:00
Komentari:0
Duge kolona vozila na izlazu iz BiH zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje sa Hrvatskom, te Rača, Pavlovića most, Karakaj i Šepak sa Srbijom.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto savez Republike Srpske.
Granični prelaz Brčko je otvoren za vozila do 3,5 tona.
Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub kod Bratunca i na granični prelaz Rača.
Nauka i tehnologija
Gugl se oglasio zbog panike na mrežama: Nije tačno
Šleperi i teretna motorna vozila mogu da saobraćaju na graničnom prelazu Šepak za vikend samo u noćnom terminu.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Najnovije
Najčitanije
18
29
18
12
18
10
17
57
17
45
Trenutno na programu