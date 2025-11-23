Logo

Gužve na više graničnih prelaza

23.11.2025

15:00

Гужве на више граничних прелаза
Foto: AMS RS

Duge kolona vozila na izlazu iz BiH zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje sa Hrvatskom, te Rača, Pavlovića most, Karakaj i Šepak sa Srbijom.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za vozila nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto savez Republike Srpske.

Granični prelaz Brčko je otvoren za vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub kod Bratunca i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu da saobraćaju na graničnom prelazu Šepak za vikend samo u noćnom terminu.

AMS RS

saobraćaj

gužve na granici

