Širom HNK nema struje, ekipe na terenu

Više naselja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ostalo je bez električne energije zbog teških vremenskih nepogoda koje su pogodile ovo područje. Najveći problemi zabilježeni su u Konjicu, Prozoru-Rami i Jablanici.

Prema informacijama iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK, na području opštine Konjic bez napajanja su Buturović Polje, Bjelimići i Glavatičevo, gdje su kvarovi nastali usled izrazito teških zimskih uslova.

Zanimljivosti Mladić pokušao da ispadne duhovit, pa "oživio" svoju pokojnu baku

Slična situacija je i u Prozoru-Rami, gdje su bez struje ostala naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac.

Problemi u snabdijevanju električnom energijom zabilježeni su i na području opštine Jablanica. Bez struje su ostali Ostorožac, Grevići, Gradac, Krstac, Dobrigošća, Bukov Pod i Čeharski Vrh.

Ekipe na terenu su angažovane na lokacijama da bi otklonile kvarove i normalizovale snabdijevanje.