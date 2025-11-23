Širom HNK nema struje, ekipe na terenu

Izvor:
Crna-hronika.info
23.11.2025
Više naselja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ostalo je bez električne energije zbog teških vremenskih nepogoda koje su pogodile ovo područje. Najveći problemi zabilježeni su u Konjicu, Prozoru-Rami i Jablanici.
Prema informacijama iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK, na području opštine Konjic bez napajanja su Buturović Polje, Bjelimići i Glavatičevo, gdje su kvarovi nastali usled izrazito teških zimskih uslova.
Slična situacija je i u Prozoru-Rami, gdje su bez struje ostala naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac.
Problemi u snabdijevanju električnom energijom zabilježeni su i na području opštine Jablanica. Bez struje su ostali Ostorožac, Grevići, Gradac, Krstac, Dobrigošća, Bukov Pod i Čeharski Vrh.
Ekipe na terenu su angažovane na lokacijama da bi otklonile kvarove i normalizovale snabdijevanje.
