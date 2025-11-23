Logo

Širom HNK nema struje, ekipe na terenu

Izvor:

Crna-hronika.info

23.11.2025

13:49

Komentari:

0
Широм ХНК нема струје, екипе на терену
Foto: ATV

Više naselja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ostalo je bez električne energije zbog teških vremenskih nepogoda koje su pogodile ovo područje. Najveći problemi zabilježeni su u Konjicu, Prozoru-Rami i Jablanici.

Prema informacijama iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK, na području opštine Konjic bez napajanja su Buturović Polje, Bjelimići i Glavatičevo, gdje su kvarovi nastali usled izrazito teških zimskih uslova.

Ковчег сахрана

Zanimljivosti

Mladić pokušao da ispadne duhovit, pa "oživio" svoju pokojnu baku

Slična situacija je i u Prozoru-Rami, gdje su bez struje ostala naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac.

Problemi u snabdijevanju električnom energijom zabilježeni su i na području opštine Jablanica. Bez struje su ostali Ostorožac, Grevići, Gradac, Krstac, Dobrigošća, Bukov Pod i Čeharski Vrh.

Ekipe na terenu su angažovane na lokacijama da bi otklonile kvarove i normalizovale snabdijevanje.

Podijeli:

Tagovi:

Struja

HNK

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Папа апеловао за ослобађање отете дјеце и наставника

Svijet

Papa apelovao za oslobađanje otete djece i nastavnika

5 h

0
У Мркоњићу гласало 10,22 одсто бирача

Republika Srpska

U Mrkonjiću glasalo 10,22 odsto birača

5 h

0
Нестала дјевојчица (13), породица моли за помоћ

Region

Nestala djevojčica (13), porodica moli za pomoć

5 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

Koliko stvarno koštaju kuće "za evro"?

5 h

0

Više iz rubrike

Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

Gradovi i opštine

Najveća izlaznost u Doboju, najmanja u Stanarima

6 h

0
Пало дрво у Сарајеву

Gradovi i opštine

Ogromno drvo se srušilo u Sarajevu, oštećeno više automobila

7 h

0
Туга у Дервенти: Преминула Маја Глишић

Gradovi i opštine

Tuga u Derventi: Preminula Maja Glišić

7 h

1
Излазност бирача у Бијељини мања него на претходним изборима

Gradovi i opštine

Izlaznost birača u Bijeljini manja nego na prethodnim izborima

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner