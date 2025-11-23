Logo

U Mrkonjiću glasalo 10,22 odsto birača

SRNA

23.11.2025

13:40

U opštini Mrkonjić Grad do 11.00 časova glasalo je 1.759 birača ili 10,22 odsto, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Slobodan Rajković.

Pravo glasa u ovoj opštini ima 17.190 birača.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.

Prijevremeni izbori 2025

Mrkonjić Grad

