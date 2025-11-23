U Mrkonjiću glasalo 10,22 odsto birača

Izvor:
SRNA
23.11.2025
13:40
Komentari:0
U opštini Mrkonjić Grad do 11.00 časova glasalo je 1.759 birača ili 10,22 odsto, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Slobodan Rajković.
Pravo glasa u ovoj opštini ima 17.190 birača.
Ekonomija
Koliko stvarno koštaju kuće "za evro"?
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.
Region
5 h0
Ekonomija
5 h0
Svijet
5 h0
Zdravlje
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
18
48
18
29
18
12
18
10
17
57
Trenutno na programu