Minić glasao u Šamcu

ATV

23.11.2025

13:08

Минић гласао у Шамцу
Foto: Srna

Premijer Vlade Republike Srpske glasao je u Šamcu za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.

Minić je svoju građansku dužnost obavio u zgradi Udruženja penzionera.

Sasa obradovic

Košarka

Obradović: Tražim novu hemiju tima

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.


Savo Minić

Prijevremeni izbori 2025

