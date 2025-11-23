Minić glasao u Šamcu

Premijer Vlade Republike Srpske glasao je u Šamcu za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.

Minić je svoju građansku dužnost obavio u zgradi Udruženja penzionera.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.



