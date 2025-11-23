Logo

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

Izvor:

Crna-hronika.info

23.11.2025

13:01

Komentari:

0
Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи
Foto: Printskrin/Jutjub

Aldin Halkić (33) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na području Gnjilavca kod Cazina.

Prema prvim informacijama, teška saobraćajna nesreća se dogodila na klizavom kolovozu.

судница

Svijet

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

Prijatelji, komšije i svi koji su poznavali Aldina ističu da je bio dobar, skroman i omiljen mladić. Kako kažu, njegovi snovi, planovi su ostali nedovršeni.

Društvene mreže preplavile su poruke prijatelja koji se opraštaju od Aldina.

“Aldine brate moj. Ne mogu da vjerujem da ukrade nam te… voli te tvoj drug zauvijek.“, piše u objavi.

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

Istraga će utvrditi tačan uzrok nesreće.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Cazin

poginuo mladić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу

Zanimljivosti

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

6 h

0
ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

Republika Srpska

CIK BiH: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

6 h

0
Коалиција Под лупом

Republika Srpska

Koalicija "Pod lupom": Izborni dan protiče mirno, ali uz nekoliko nepravilnosti

6 h

1
Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

Republika Srpska

Miroslav Bojić obavio svoju građansku dužnost

6 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Hronika

Muškarac izboden dok je uzimao novac na bankomatu: Bore mu se za život

7 h

0
Иза решетака браћа осумњичена за силовање д‌јечака у Тузли

Hronika

Iza rešetaka braća osumnjičena za silovanje d‌ječaka u Tuzli

8 h

0
Ужас у Србији: Мушкарац (41) претукао мајку у аутобусу, пријетио да ће је убити

Hronika

Užas u Srbiji: Muškarac (41) pretukao majku u autobusu, prijetio da će je ubiti

9 h

0
Аутомобил након судара завршио у кружном току, има повријеђених

Hronika

Automobil nakon sudara završio u kružnom toku, ima povrijeđenih

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner