Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

Aldin Halkić (33) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na području Gnjilavca kod Cazina.
Prema prvim informacijama, teška saobraćajna nesreća se dogodila na klizavom kolovozu.
Prijatelji, komšije i svi koji su poznavali Aldina ističu da je bio dobar, skroman i omiljen mladić. Kako kažu, njegovi snovi, planovi su ostali nedovršeni.
Društvene mreže preplavile su poruke prijatelja koji se opraštaju od Aldina.
“Aldine brate moj. Ne mogu da vjerujem da ukrade nam te… voli te tvoj drug zauvijek.“, piše u objavi.
Istraga će utvrditi tačan uzrok nesreće.
