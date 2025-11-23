Koalicija "Pod lupom": Izborni dan protiče mirno, ali uz nekoliko nepravilnosti

Izvor:
ATV
23.11.2025
12:37
Koalicija "Pod lupom" predstavila je prve nalaze o toku prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ističući nekoliko nepravilnosti, ali i činjenicu da je većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme uz uglavnom miran početak izbornog dana.
Koordinator za odnose s javnošću i medijima Koalicije "Pod lupom" Hasan Kamenjaković rekao je da je angažovano 400 građanskih, nestranačkih posmatrača koji prate izborni proces.
- Naši posmatrači su već ispratili otvaranje biračkih mjesta, trenutno prate proces glasanja, a pratiće i zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova i pakovanje izbornog materijala. Takođe ćemo se potruditi da blagovremeno informiramo javnost o izlaznosti - rekao je Kamenjaković.
Posmatrači su raspoređeni na reprezentativnom uzorku biračkih mjesta u svim dijelovima Republike Srpske, što omogućava statistički pouzdano praćenje izbornog dana.
- U ranim jutarnjim časovima skoro svi naši posmatrači su nesmetano započeli proces posmatranja na biračkim mjestima. U manjem broju slučajeva pristup im nije bio omogućen zbog vremenskih neprilika, proceduralnih poteškoća ili zabrane posmatranja u dva slučaja, koja su se desila u Tesliću i Petrovu. Svi slučajevi zabrane su brzo riješeni i posmatrači sada nesmetano prate izborni proces - dodao je Kamenjaković.
Po podacima Koalicije "Pod lupom", većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme.
Projekt menadžer Koalicije "Pod lupom" Dario Jovanović istakao je da je izborni dan počeo mirno, uz nekoliko zabilježenih odstupanja od procedura i zakona.
- Uglavnom se radi o nepravilnostima koje se ponavljaju iz jednog u drugi izborni ciklus. Do 9 časova registrovano je deset težih kršenja izbornih pravila: četiri slučaja kršenja izborne tišine, dva slučaja zabrane posmatranja u Tesliću i Petrovu, dva slučaja manjka izbornog materijala, jedan slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja i jedan slučaj pritisaka na birače - rekao je Jovanović.
Osim toga, evidentirane su 22 manje nepravilnosti, uglavnom proceduralne prirode.
- Propagandni materijal u blizini biračkog mjesta zabilježen je na devet lokacija, indicije na trgovinu mjestima u biračkim odborima na sedam biračkih mjesta, a na tri biračka mjesta postoje indicije da predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora nisu nestranačke osobe. Na tri biračka mjesta nije propisno istaknut spisak svih članova biračkog odbora sa nazivima političkih subjekata, što je obaveza - naveo je Jovanović.
Govoreći o dodatnim izazovima, Jovanović je istakao da loše vremenske prilike otežavaju pristup pojedinim biračkim mjestima.
- Po informacijama koje imamo do devet časova na najmanje jednom biračkom mjestu izbori se neće održati jer je put neprohodan i do njega nije moguće doći - rekao je Jovanović.
Predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić apelovao je na sve aktere izbornog procesa u BiH da dosljedno poštuju Izborni zakon i provedbene akte Centralne izborne komisije BiH.
- Moramo se konačno naučiti da se ono što je propisano i što je naša obaveza mora poštovati. Možemo govoriti o određenim nepravilnostima, ali većina njih ne može uticati na rezultate samih izbora - rekao je Šehić, dodajući da je obaveza svih učesnika u izbornom procesu, a posebno političkih subjekata, da doprinesu održavanju izbora u mirnoj atmosferi.
- Samo tako možemo obezbijediti slobodne i poštene izbore, bez bilo kakvog uticaja na izbornu volju građana - poručio je Šehić.
