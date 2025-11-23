Logo

Koalicija "Pod lupom": Izborni dan protiče mirno, ali uz nekoliko nepravilnosti

Izvor:

ATV

23.11.2025

12:37

Коалиција Под лупом
Foto: podlupom.org

Koalicija "Pod lupom" predstavila je prve nalaze o toku prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ističući nekoliko nepravilnosti, ali i činjenicu da je većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme uz uglavnom miran početak izbornog dana.

Koordinator za odnose s javnošću i medijima Koalicije "Pod lupom" Hasan Kamenjaković rekao je da je angažovano 400 građanskih, nestranačkih posmatrača koji prate izborni proces.

Избори, Република Српска

Republika Srpska

U Banjaluci do 11 časova glasalo 11,61 odsto građana

- Naši posmatrači su već ispratili otvaranje biračkih mjesta, trenutno prate proces glasanja, a pratiće i zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova i pakovanje izbornog materijala. Takođe ćemo se potruditi da blagovremeno informiramo javnost o izlaznosti - rekao je Kamenjaković.

Posmatrači su raspoređeni na reprezentativnom uzorku biračkih mjesta u svim dijelovima Republike Srpske, što omogućava statistički pouzdano praćenje izbornog dana.

- U ranim jutarnjim časovima skoro svi naši posmatrači su nesmetano započeli proces posmatranja na biračkim mjestima. U manjem broju slučajeva pristup im nije bio omogućen zbog vremenskih neprilika, proceduralnih poteškoća ili zabrane posmatranja u dva slučaja, koja su se desila u Tesliću i Petrovu. Svi slučajevi zabrane su brzo riješeni i posmatrači sada nesmetano prate izborni proces - dodao je Kamenjaković.

Po podacima Koalicije "Pod lupom", većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme.

Telefon-011025

Svijet

Stručnjaci otkrili: Kako predatori na društvenim mrežama vrbuju mlade

Projekt menadžer Koalicije "Pod lupom" Dario Jovanović istakao je da je izborni dan počeo mirno, uz nekoliko zabilježenih odstupanja od procedura i zakona.

- Uglavnom se radi o nepravilnostima koje se ponavljaju iz jednog u drugi izborni ciklus. Do 9 časova registrovano je deset težih kršenja izbornih pravila: četiri slučaja kršenja izborne tišine, dva slučaja zabrane posmatranja u Tesliću i Petrovu, dva slučaja manjka izbornog materijala, jedan slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja i jedan slučaj pritisaka na birače - rekao je Jovanović.

Osim toga, evidentirane su 22 manje nepravilnosti, uglavnom proceduralne prirode.

- Propagandni materijal u blizini biračkog mjesta zabilježen je na devet lokacija, indicije na trgovinu mjestima u biračkim odborima na sedam biračkih mjesta, a na tri biračka mjesta postoje indicije da predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora nisu nestranačke osobe. Na tri biračka mjesta nije propisno istaknut spisak svih članova biračkog odbora sa nazivima političkih subjekata, što je obaveza - naveo je Jovanović.

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

Do podne bez incidenata na biračkim mjestima

Govoreći o dodatnim izazovima, Jovanović je istakao da loše vremenske prilike otežavaju pristup pojedinim biračkim mjestima.

- Po informacijama koje imamo do devet časova na najmanje jednom biračkom mjestu izbori se neće održati jer je put neprohodan i do njega nije moguće doći - rekao je Jovanović.

Predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić apelovao je na sve aktere izbornog procesa u BiH da dosljedno poštuju Izborni zakon i provedbene akte Centralne izborne komisije BiH.

- Moramo se konačno naučiti da se ono što je propisano i što je naša obaveza mora poštovati. Možemo govoriti o određenim nepravilnostima, ali većina njih ne može uticati na rezultate samih izbora - rekao je Šehić, dodajući da je obaveza svih učesnika u izbornom procesu, a posebno političkih subjekata, da doprinesu održavanju izbora u mirnoj atmosferi.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić svoju građansku dužnost obavio u Banjaluci

- Samo tako možemo obezbijediti slobodne i poštene izbore, bez bilo kakvog uticaja na izbornu volju građana - poručio je Šehić.

Tag:

Prijevremeni izbori 2025

