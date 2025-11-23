Stevandić svoju građansku dužnost obavio u Banjaluci

Lider Ujedinjene Srpske glasao je danas u Banjaluci za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.

Stevandić je svoju građansku dužnost obavio na u Osnovnoj školu "Branko Radičević".

Gradovi i opštine Najveća izlaznost u Doboju, najmanja u Stanarima

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.