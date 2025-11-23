Logo

Dodik u Laktašima obavio svoju građansku dužnost

Додик у Лакташима обавио своју грађанску дужност
Foto: Srna

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je u Laktašima glasao za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.

Dodik je svoju građansku dužnost obavio u Domu kulture.

morava

Srbija

RHMZ izdao upozorenje: Evo gdje će vodostaji biti u porastu

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.

