Dodik u Laktašima obavio svoju građansku dužnost

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je u Laktašima glasao za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima.
Dodik je svoju građansku dužnost obavio u Domu kulture.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mjesta zatvaraju.
