Izborni proces u Foči protiče mirno

Glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Foči protiče mirno i bez problema, a izlaznost u prvim časovima je znatno manja nego na redovnim izborima, rekli su predsjednici biračkih odbora.

Na tri biračka mjesta u mjesnoj zajednici Gornje Polje upisano je 2.396 glasača, a u prva dva časa glasalo je stotinjak birača, odnosno oko četiri odsto.

"Slabija je izlaznost, nema nikakvih problema, sve je uredno", rekao je predsjednik Biračkog odbora Gornje Polje jedan Filip Perišić.

Od 1.788. birača registrovanih na tri biračka mjesta u Dušanovu, u prva dva časa glasalo je 46, a od 1.427 birača na dva mjesta u Lazarevu pravo glasa iskoristilo je njih 45.

Na biračkom mjestu "Miljevina jedan" registrovano je 830 glasača, a do 9.00 časova pravo glasa iskoristilo je 32 građana, potvrdio je predsjednik Biračkog odbora Nemanja Avram.

Na biračkom mjestu "Miljevina dva" izlaznost je znatno manja. Od 247 registrovanih birača pravo glasa, do 9.30 časova, iskoristio je samo jedan birač, potvrdio je predsjednik biračkog odbora Dejan Petrović.

U Foči se glasa na 27 redovnih biračkih mjesta, a pravo glasa ima 16.241 birač.

Sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme u 7.00 časova.