Nije otvoreno biračko mjesto u Korićanima kod Kneževa

Biračko mjesto "068B005" u Korićanima, u opštini Kneževo, jutros nije otvoreno jer Opštinska izborna komisija zbog neprohodnosti puteva nije uspjela da dostavi izborni materijal koji je vraćen u sjedište Komisije, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

U opštini Kalinovik, takođe zbog neprohodnosti puteva, nije otvoreno biračko mjesto "163B005", ali se u Opštinskoj izbornoj komisiji nadaju da će biti otvoreno sa kašnjenjem, navedeno je u saopštenju.

Iz Centralne izborne komisije BiH podsjetili su da pojedina biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske nisu otvorena tačno u 7.00 časova jer snijeg otežava pristup, kao i zbog nestanka električne energije.

U saopštenju je navedeno da je CIK BiH u stalnoj komunikaciji sa svim opštinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja.

Predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Kneževo Budimir Dukić ranije je rekao Srni da je na području te opštine na vrijeme otvoreno 19 od 20 biračkih mjesta.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 časova kada se biračka mjesta zatvaraju.