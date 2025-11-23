Ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 75 ukrajinskih dronova tokom protekle noći, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Tokom protekle noći dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile šest dronova iznad Crnog mora, deset iznad teritorije Republike Krim, devet bespilotnih letjelica u Brjanskoj oblasti i sedam u Voronješkoj oblasti", navodi se u saopštenju.

Gradovi i opštine Terenske ekipe ''Elektrokrajine'' saniraju distributivnu mrežu u više gradova i opština

U saopštenju se navodi da su četiri bespilotne letjelice uništene u Krasnodarskom kraju, tri u Smolenskoj oblasti, po dvije iznad teritorije Moskovske i Belgorodske oblasti i po jedna u Kaluškoj i Rjazanjskoj oblasti.

Takođe, ruski PVO spriječio je napad ukrajinske vojske na Sevastopolj.

"Vojska je spriječila napad ukrajinskih oružanih snaga u Sevastopolju.Protivvazdušna odbrana je u akciji. Prema preliminarnim informacijama, tri drona su oborena iznad mora na značajnoj udaljenosti od obale. Spasilačka služba Sevastopolja izvještava da nijedan civilni objekt u gradu nije oštećen", rekao je guverner Mihail Razvožajev.

Zdravlje Raste broj oboljelih od opasne infekcije

Razvožajev je pozvao na smirenost, poštovanje mjera bezbjednosti i apelovao na stanovništov na ostanu na bezbjednim mjestima.