Predstavnici Ukrajine, EU i SAD na mirovnim pregovorima u Ženevi

23.11.2025

Женева
Foto: Pexels/Liviu Gorincioi

Savjetnici za nacionalnu bezbjednost zemalja E3 - Francuske, Njemačke i Velike Britanije sastaće se danas u Ženevi sa zvaničnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Kijeva kako bi razgovarali o američkom prijedlogu mirovnog plana za Ukrajinu, potvrđeno je juče u diplomatskim krugovima.

Izvor iz njemačke vlade je na marginama samita G20, koji se održava u Johanesburgu, potvrdio za Rojters da je nacrt evropskog mirovnog plana, koji je zasnovan na američkom prijedlogu, poslat Ukrajini i američkoj administraciji.

Američki zvaničnik je naveo za Si-En-En da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio stići sutra na razgovore u Ženevu.

Izvor navodi da je cilj razgovora u Ženevi da se usaglase formulacije prije sastanka Vladimira Zelenskog sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Američki zvaničnik je takođe naveo da su američki ministar vojske Danijel Driskol i njegov tim već sletjeli u Ženevu kako bi razgovarali o sledećim koracima ka miru sa ukrajinskim zvaničnicima.

SAD planiraju da u kratkom roku organizuju sastanak i sa predstavnicima Ruske Federacije radi razmatranja prijedloga mirovnog plana. Ti pregovori se, kako pišu mediji, neće održati sutra u Ženevi i za sada nisu poznati ni mogući datum ni mjesto tog susreta.

Prema diplomatskim izvorima, i Italija će poslati predstavnika koji će učestvovati na pregovorima o Ukrajini u Ženevi.

