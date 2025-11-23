Građani Srpske na prijevremenim izborima biraju predsjednika

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u sedam časova.

1.264.364 birača koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19 časova kada se biračka mjesta zatvaraju.

20 269 birača glasa putem pošte, a 258 birača glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu. Za ove izbore Centralna izborna komisija izdvojila je više od 6 miliona maraka.

Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj održavaju se manje od godinu dana prije Opštih izbora u BiH.

Podsjetimo, nakon što je politički montiranim procesom Sud BiH proveo samovolju nelegitimnog Kristijana Šmita, a Centralna izborna komisija oduzela mandat od naroda legitimno izabranog predsjednika, iznuđeno je da građani Srpske izađu na prijevremene izbore i biraju novog predsjednika Republike.