MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

Autor:

Stevan Lulić

22.11.2025

15:23

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, povodom održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike, izdao je dvije naredbe i jedno obavještenje za građane.

MUP je saopštio da će sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata raditi u produženom i prilagođenom režimu.

Građani će moći da izvade lična dokumenta danas od 7 do 15 časova i sutra od 7 do 19 časova.

Na raspolaganju su referati za lične karte, prijavu prebivališta i boravišta, JMB, kao i akvizicija.

Osim toga, u okviru pojačanih mjera bezbjednosti tokom izbornog dana, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je dvije ključne naredbe.

"Zabrana saobraćaja teretnih vozila preko 3,5 tone na svim javnim putevima Republike Srpske u periodu od 00:00 asova 23.11.2025. do 06:00 časova 24.11.2025. Zabrana prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme na teritoriji Republike Srpske tokom 23. novembra, od 00:00 do 24:00 časova, izuzev transporta pirotehničkih sredstava za najavljene vatromete", saopšteno je iz MUP-a.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za sutra, a MUP navodi da u ovom periodu neće biti izdavana odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u sjedištu Ministarstva, policijskim upravama i policijskim stanicama.

