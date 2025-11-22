Logo

Jokić objasnio šta je kumovalo pobjedi

Sputnjik

22.11.2025

14:50

Јокић објаснио шта је кумовало побједи
Nikoli Jokiću nedostajala je asistencija za jubilarni 10. tripl-dabl od početka sezone u svega 15 odigranih mečeva. Blistao je Srbin u pobjedi protiv Rokitsa u Hjustonu, poručivši poslije meča šta je kumovalo pobjedi njegovog Denvera.

Srušili su Nagetsi „rakete“ u izuzetno uzbudljivom i neizvesnom meču – 112:109, a srpski reprezentativac ukratko je na parketu objasnio šta je presudilo u korist tima iz Kolorada.

„Znali smo da je Hjuston jako dobra ekipa i da nas fizički očekuje izuzetno zahtjevan meč. Imaju zaista veliki broj dobrih igrača. U tri navrata smo imali dvocifrenu prednost, da bi se oni svaki put vratili“, rekao je Jokić i nastavio:

„Uspjeli smo na kraju da odigramo dobru udbranu i da ubacimo važna slobodna bacanja. To je presudilo“, istakao je centar Denvera

Naredni meč Nagetsi igraju već u noći između subote i nedjelje po srednjeevropskom vremenu, a rival će im biti Sakramento Kingsi.

Denver je zahvaljujući trijumfu ostao drugi u Zapadnoj konferenciji iza lidera Oklahome.

NBA rezultati

Klivlend – Indijana 120:109

Boston – Bruklin 105:113

Toronto – Vašington 140:110

Čikago – Majami 107:143

Dalas – Nju Orleans 118:115

Finiks – Minesota 114:113

Hjuston – Denver 109:112

Golden Stejt – Portland 123:127

Juta – Oklahoma 112:144

Tag:

