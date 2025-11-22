Jokić objasnio šta je kumovalo pobjedi

Izvor:
Nikoli Jokiću nedostajala je asistencija za jubilarni 10. tripl-dabl od početka sezone u svega 15 odigranih mečeva. Blistao je Srbin u pobjedi protiv Rokitsa u Hjustonu, poručivši poslije meča šta je kumovalo pobjedi njegovog Denvera.
Srušili su Nagetsi „rakete“ u izuzetno uzbudljivom i neizvesnom meču – 112:109, a srpski reprezentativac ukratko je na parketu objasnio šta je presudilo u korist tima iz Kolorada.
„Znali smo da je Hjuston jako dobra ekipa i da nas fizički očekuje izuzetno zahtjevan meč. Imaju zaista veliki broj dobrih igrača. U tri navrata smo imali dvocifrenu prednost, da bi se oni svaki put vratili“, rekao je Jokić i nastavio:
„Uspjeli smo na kraju da odigramo dobru udbranu i da ubacimo važna slobodna bacanja. To je presudilo“, istakao je centar Denvera
"We knew this was going to be a physical game. They're a really good team."— NBA (@NBA) November 22, 2025
Joker gives credit to the Rockets after a hard-fought @emirates NBA Cup battle 💪 pic.twitter.com/EVHaBLyykW
Naredni meč Nagetsi igraju već u noći između subote i nedjelje po srednjeevropskom vremenu, a rival će im biti Sakramento Kingsi.
Denver je zahvaljujući trijumfu ostao drugi u Zapadnoj konferenciji iza lidera Oklahome.
Klivlend – Indijana 120:109
Boston – Bruklin 105:113
Toronto – Vašington 140:110
Čikago – Majami 107:143
Dalas – Nju Orleans 118:115
Finiks – Minesota 114:113
Hjuston – Denver 109:112
Golden Stejt – Portland 123:127
Juta – Oklahoma 112:144
