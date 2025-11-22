Logo

U banjalučkom naselju prošlogodišnji problem još traje

Stevan Lulić

22.11.2025

14:44

Косовска улица на Лаушу
Druga je godina, ali u pojedinim banjalučkim naseljima ponovo su se javili problemi kao i prošle zime.

Tako je i na Laušu, u Kosovskoj ulici, čiji mještani su se za ATV požalili da su putevi slabo očišćeni i da strahuju da bi, ukoliko snijeg nastavi da pada, do sutra mogli biti potpuno zatrpani.

Jedna mještanka za ATV kaže da je u ovoj ulici više od 50 kuća kojima prijeti scenario od prošle godine.

"U Kosovskoj ulici, u naselju Lauš prošlogodišnji problem još traje, i dalje nismo dobili ni saniran put za saobraćaj, koji je zatvoren još u februaru zbog prošlih snjegova, niti da neko očisti okolni kojim prilazimo kućama, niti je posuta so. Više od 50 kuća do sutra bi moglo biti zatrpano snijegom. Tu živi dosta starijih lica, dijete sa težim oblikom epilepsije, ja kao trudnica u 9 mjesecu trudnoće…", ispričala je ova Banjalučanka za naš portal.

Podsjeća da su još prije pet mjeseci dobili obećanje da će put biti sanira, ali se ispostavilo da je to bilo prazno obećanje.

"Iako smo još u junu dobili obećanje da će se sanacija puta odraditi do zime, naravno ništa se nije desilo…Tako da apelujemo na zimske službe da oni odrade svoj dio posla, da očiste put koji spaja ulice Franca Šuberta i Kosovsku, kao i da se pospe so na istom putu jer su temperature za večeras najavljene u velikom minusu", zaključila je ona.

Tagovi:

Snijeg

Banjaluka

Lauš

