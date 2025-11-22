Logo

Snijeg okovao pojedine dijelove Banjaluke

Izvor:

ATV

22.11.2025

12:43

Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке
Foto: Viber grupa, patrole radari

Jak snijeg tokom noći i jutra zadržao se u pojedinim dijelovima Banjaluke, što otežava saobraćaj i kretanje građana.

Pojedine ulice su neprohodne, a zavejani putevi usporavaju kretanje vozila i pješaka.

Mnoga gradska naselja ostala su i bez struje, dok u pojedinim ulicama nema grijanja.

Kad je riječ o grijanju, radijatori od jutros hladni u dijelovima ulica Duška Koščice i Mirka Kovačevića.

Iz Eko toplana tvrde da je riječ o kvaru i, po ko zna koji put, korisnike mole za strpljenje.

Snijeg u Banjaluci

Snijeg otežava odvijanje saobraćaja na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj, a na putu Doboj-Stanari u Ostružnji zaglavljeno je teretno vozilo zbog čega se vozi jednom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Svi magistralni i regionalni putevi na području grada Laktaši su očišćeni, poručio je gradonačelnik Miroslav Bojić.

Seoski putevi u opštini Jezero su neprohodni, a usljed snijega došlo je i do prekida u snabdijevanju električne energije, istakla je načelnica ove opštine Snežana Ružičić.

Dodala je da je ova opština trenutno "odsječena".

Na Ozrenu je drvo palo na užad 10-kilovoltnog dalekovoda u Brezicima, a radnici "Elektro-Doboja" rade na otklanjanju kvara, rečeno je Srni u ovom preduzeću.

Iz "Elektro-Doboja" su dodali da su sanirani svi manji ispadi izazvani usljed snježnih padavina.

Istaknuto je da su svi 35-kilovoltni dalekovodi pod naponom.

Stanje na putevima u regiji Semberije zadovoljavajuće

Svi putni pravci u regiji Semberije, Majevice i Posavine su prohodni, a ekipe zimske službe vrše preventivno posipanje kolovoza i u nekim dijelovima raščišćavanje snježnog pokrivača, rekao je Srni direktor "Bijeljina puta" Nemanja Đaković.

Đaković je rekao da je trenutna temperatura jedan stepen Celzijusa i pogoduje djelovanju abrazivnog materijala.

U Kneževu izmjereno 55 centimetara snijega, putevi prohodni; Apel vozačima - ne krećite bez zimske opreme

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske Srđan Jolić ističe za RTRS da je najviše padavina zabilježeno u Kneževu, gdje je visina sniježnog pokrivača premašila 55 centimetara, ali uprkos tome svi putni pravci su prohodni.

Mjesne zajednice Petrovo i Kakmuž ostale su bez električne energije usljed snježnih padavina, rečeno je Srni u Opštinskoj upravi.

Visina snijega dostigla je oko 20 centimetara, a mehanizacija radi na njegovom uklanjanju.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu.

Za danas je u Banjaluci najavljeno hladno vrijeme uz snijeg i porast snježnog pokrivača. Do večeri se očekuje oko 10 centimetara snijega, a u višim pred‌jelima oko grada oko 20 centimetara. Prestanak padavina očekuje se večeras i tokom noći.

