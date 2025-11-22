Snijeg okovao pojedine dijelove Banjaluke

Izvor:
ATV
22.11.2025
12:43

Jak snijeg tokom noći i jutra zadržao se u pojedinim dijelovima Banjaluke, što otežava saobraćaj i kretanje građana.
Pojedine ulice su neprohodne, a zavejani putevi usporavaju kretanje vozila i pješaka.
Mnoga gradska naselja ostala su i bez struje, dok u pojedinim ulicama nema grijanja.
Kad je riječ o grijanju, radijatori od jutros hladni u dijelovima ulica Duška Koščice i Mirka Kovačevića.
Iz Eko toplana tvrde da je riječ o kvaru i, po ko zna koji put, korisnike mole za strpljenje.
Snijeg otežava odvijanje saobraćaja na auto-putu "9. januar" Banjaluka-Doboj, a na putu Doboj-Stanari u Ostružnji zaglavljeno je teretno vozilo zbog čega se vozi jednom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Svi magistralni i regionalni putevi na području grada Laktaši su očišćeni, poručio je gradonačelnik Miroslav Bojić.
Seoski putevi u opštini Jezero su neprohodni, a usljed snijega došlo je i do prekida u snabdijevanju električne energije, istakla je načelnica ove opštine Snežana Ružičić.
Dodala je da je ova opština trenutno "odsječena".
Na Ozrenu je drvo palo na užad 10-kilovoltnog dalekovoda u Brezicima, a radnici "Elektro-Doboja" rade na otklanjanju kvara, rečeno je Srni u ovom preduzeću.
Iz "Elektro-Doboja" su dodali da su sanirani svi manji ispadi izazvani usljed snježnih padavina.
Istaknuto je da su svi 35-kilovoltni dalekovodi pod naponom.
Svi putni pravci u regiji Semberije, Majevice i Posavine su prohodni, a ekipe zimske službe vrše preventivno posipanje kolovoza i u nekim dijelovima raščišćavanje snježnog pokrivača, rekao je Srni direktor "Bijeljina puta" Nemanja Đaković.
Đaković je rekao da je trenutna temperatura jedan stepen Celzijusa i pogoduje djelovanju abrazivnog materijala.
U Kneževu izmjereno 55 centimetara snijega, putevi prohodni; Apel vozačima - ne krećite bez zimske opreme
Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske Srđan Jolić ističe za RTRS da je najviše padavina zabilježeno u Kneževu, gdje je visina sniježnog pokrivača premašila 55 centimetara, ali uprkos tome svi putni pravci su prohodni.
Mjesne zajednice Petrovo i Kakmuž ostale su bez električne energije usljed snježnih padavina, rečeno je Srni u Opštinskoj upravi.
Visina snijega dostigla je oko 20 centimetara, a mehanizacija radi na njegovom uklanjanju.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu.
Za danas je u Banjaluci najavljeno hladno vrijeme uz snijeg i porast snježnog pokrivača. Do večeri se očekuje oko 10 centimetara snijega, a u višim predjelima oko grada oko 20 centimetara. Prestanak padavina očekuje se večeras i tokom noći.
