Lukašenko odobrio pomilovanje 31 ukrajinskog državljanina

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

12:05

Foto: Tanjug/AP

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 31 ukrajinskog državljanina, izjavila je danas portparolka bjeloruskog predsjednika Natalija Ejsmont.

Ona jer potvrdila da je u toku predaja oslobođenih Ukrajinaca nadležnim ukrajinskim službama, prenosi Belta.

Precizirala je da su pomilovanja uslijedila u skladu sa sporazumima postignutim između američkog predsjednika Donalda Trampa i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka.

Камион

BiH

Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH

"Rukovodeći se principima humanizma i kao gest dobre volje, predsjednik je pomilovao 31 ukrajinskog državljanina koji su počinili krivična djela na teritoriji naše zemlje", rekla je Ejsmont.

Aleksandar Lukašenko

