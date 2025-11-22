Lukašenko odobrio pomilovanje 31 ukrajinskog državljanina

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 31 ukrajinskog državljanina, izjavila je danas portparolka bjeloruskog predsjednika Natalija Ejsmont.

Ona jer potvrdila da je u toku predaja oslobođenih Ukrajinaca nadležnim ukrajinskim službama, prenosi Belta.

Precizirala je da su pomilovanja uslijedila u skladu sa sporazumima postignutim između američkog predsjednika Donalda Trampa i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka.

BiH Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH

"Rukovodeći se principima humanizma i kao gest dobre volje, predsjednik je pomilovao 31 ukrajinskog državljanina koji su počinili krivična djela na teritoriji naše zemlje", rekla je Ejsmont.