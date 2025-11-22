Lukašenko odobrio pomilovanje 31 ukrajinskog državljanina

Izvor:
22.11.2025
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 31 ukrajinskog državljanina, izjavila je danas portparolka bjeloruskog predsjednika Natalija Ejsmont.
Ona jer potvrdila da je u toku predaja oslobođenih Ukrajinaca nadležnim ukrajinskim službama, prenosi Belta.
Precizirala je da su pomilovanja uslijedila u skladu sa sporazumima postignutim između američkog predsjednika Donalda Trampa i predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka.
"Rukovodeći se principima humanizma i kao gest dobre volje, predsjednik je pomilovao 31 ukrajinskog državljanina koji su počinili krivična djela na teritoriji naše zemlje", rekla je Ejsmont.
