Naoružani napadači oteli više od 200 učenika u Nigeriji

Tanjug

22.11.2025

09:56

Школа, учионица
Naoružani napadači oteli su više od 200 školske d‌jece iz katoličkog internata u zapadnom regionu Nigerije, saopštilo je Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN).

Porparol CAN-a Danijel Atori je kazao da se najnovija u nizu otmica u najnaseljenijoj zemlji Afrike dogodila u katoličkoj školi Svete Marije, u opštini Papiri, odakle su napadači oteli 215 učenika i 12 nastavnika, prenosi AP.

Atori je u saopštenju rekao da udruženje radi "na tome da osigura bezbjedan povratak" d‌jece.

Komanda državne policije Nigerije saopštila je da su se otmice dogodile u ranim jutarnjim satima, i da su vojne i bezbjednosne snage od tada raspoređene na tom prostoru.

Škola Svete Marije, koju pohađaju deca uzrasta između sedam i 17 godina, nalazi se u blizini glavnog puta koji povezuje gradove Jelva i Mokva.

Снијег, Кнежево

Gradovi i opštine

U Kneževu palo 55 centimetara snijega: Izdato važno upozorenje vozačima

U saopštenju sekretara državne vlade Nigerije navodi se da se otmica dogodila, uprkos prethodnim upozorenjima školama o povećanim prijetnjama.

"Nažalost, Sveta Marija je ponovo otvorila školu i nastavila školske aktivnosti bez obavještavanja ili traženja odobrenja od državne vlade, čime je izložila učenike i osoblje riziku koji se mogao izbjeći", navodi se u saopštenju.

Katolička biskupija Kontagora saopštila je da je jedan službenik obezbjeđenja "teško ranjen" tokom napada.

Otmice su se dogodile nekoliko dana nakon što su naoružani ljudi u poned‌jeljak napali srednju školu i oteli 25 učenica u susjednoj nigerijskoj pokrajini Kebi, u mjestu Magi, oko 170 kilometara od Papirija, prenosi Tan‌jug.

otmica

učenici

Nigerija

