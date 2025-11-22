Kriminalci vrbuju djecu da čine najbrutalnije zločine

Kriminalne mreže vrbuju djecu putem video-igara i pametnih telefona, potom ih regrutuju da čine krivična djela - od mučenja do ubistava, a nerijetko i ucjenjuju ako ne žele da to urade, dok roditelji često nemaju pojma šta se dešava, upozorava direktorka Evropola Katrin De Bol.

Ove grupe sada predstavljaju najveću pojedinačnu kriminalnu prijetnju Evropskoj uniji (EU) jer destabilizuju društvo tako što ciljaju djecu i razaraju porodice, rekla je De Bol.

"Pretvaranje dece u oružje za potrebe organizovanih kriminalnih grupa je ono što se trenutno dešava na evropskom tlu. Oni naoružavaju djecu da bi ih mučili ili ubijali. Više se ne radi o sitnim krađama. Radi se o velikim zločinima", rekla je ona u intervjuu za "Politiko" i "Velt".

"Najgori slučaj" koji je Europol video bio je slučaj dječaka koji je dobio naređenje "da ubije svoju mlađu sestru - što se i dogodilo", rekla je ona.

"To je surovo, nikada ranije nismo videli nešto slično", naglasila je De Bol, koja je šefica agencije EU koja je odgovorna za koordinaciju obavještajnih informacija i podršku nacionalnoj policiji.

Kriminalci često započinju proces vrbovanja tako što se pridruže grupnom ćaskanju u video-igrama za više igrača, i steknu povjerenje deteta razgovarajući o naizgled bezazlenim temama kao što su kućni ljubimci ili život u porodici.

Zatim prelaze u zatvoreni čet, gdje počinju da razgovaraju o mnogo mračnijim temama i nagovaraju dete da podeli lične podatke, poput kućne adrese. U tom trenutku, kriminalci mogu da podmite ili ucene dete da počini nasilje, uključujući mučenje, samopovređivanje, ubistvo, pa čak i samoubistvo.

Evropol ima saznanja o 105 slučajeva u kojima su maloletnici bili uključeni u nasilne zločine "izvršene kao usluga" - uključujući 10 naručenih ubistava. Mnogi pokušaji ubistava ne uspiju zato što su djeca neiskusna, navela je agencija.

"Imamo i djecu koja ne izvrše naređenje, pa onda, na primjer, (kriminalci) ubiju ljubimca djeteta, kako bi dete vrlo jasno shvatilo: "Znamo gdje živiš, znamo ko si, poslušaćeš, a ako ne poslušaš, ići ćemo još dalje", ubićemo tvoju majku ili oca" - upozorila je de Bol.

Kriminalci takođe nude djeci novac da počine zločin - i do 20.000 dolara za ubistvo. Ponekad plate, a ponekad ne. Iako ove mreže često ciljaju djecu koja su ranjiva zato što imaju psihološke probleme ili trpe vršnjačko nasilje u školi, čak su i zdrava i srećna djeca u riziku, rekla je De Bol.

"Radi se i o drugima, o mladima koji nisu ranjivi, ali žele nove patike, patike koje su veoma skupe", dodaje ona.

Kada policija uhvati dijete, kriminalci nestaju i prelaze na vrbovanje novog djeteta koje će pretvoriti u oružje daljinski upravljano.

Kriminalci ostavljaju maloletnike na miru tek kada budu uhapšeni i onda prelaze na sledeću žrtvu

"Roditelji u mnogo slučajeva krive sebe. Ne razumiju kako je to moguće. Problem je što nemaju pristup svemu što njihova deca rade i što poštuju privatnost djece. Ali kao roditelji, trebalo bi da razgovaraju o opasnostima na internetu", zaključila je ona.

Ona je čak sugerisala da djecu i mlade ljude koriste neprijateljske države i akteri hibridnih pretnji kao špijune za prisluškivanje državnih zgrada, a djeca nisu ni svjesna toga. Ukazala je i na sve veću pretnju evropskom društvu od ruske hibridne ratne strategije.

Među novim kriminalnim metodama koje dospevaju na sto Evropola, dva posebno odskaču:

Prema njenim riječima, iako je Evropa sada "preplavljena drogom", kriminalne organizacije mogu da zarade još više i još lakše putem onlajn prevara.

"Vještačka inteligencija je multiplikator kriminala. Sve se radi hiljadu puta više i brže. Zloupotreba vještačke inteligencije ogleda se u fišing mejlovima - više ih ne prepoznajete lako, jer je jezik ispravan", naglasila je ona.

Njene izjave dolaze usred aktuelne debate o tome kako regulisati internet i društvene mreže da bi se sprečilo da mladi i ranjivi ljudi budu dovedeni u opasnost, piše Politiko.