Logo

Preminula italijanska pjevačica

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

08:40

Komentari:

0
Преминула италијанска пјевачица
Foto: Pixabay

Italijanska pjevačica Ornela Vanoni poznata po hitu "L’appuntamento" iz filma "Ocean’s Twelve", preminula je u 91. godini, preneli su danas italijanski mediji.

Pjevačica je preminula od srčanog zastoja u svom stanu u Milanu, prenosi agancija AGI.

Nakon što je prvi put stekla popularnost televizijskim festivalima pjesama početkom 1960-ih, njena karijera je trajala više od sedam decenija i inspirisala je nekoliko generacija izvođača.

marko perkovic tompson

Region

Na Tompsonovom koncertu ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

Kao zanimljiva pripovjedačica čije su pjesme istraživale kriminalni milje, siromaštvo i socijalnu isključenost, kao i ljubav, gubitak i ženstvenost, prodala je više od 55 miliona ploča i objavila oko 40 studijskih albuma, podsjećaju italijanski mediji.

Iako su se moda i muzički ukusi mijenjali u Italiji, glas Ornele Vanoni ostao je simbol emocionalne autentičnosti u italijanskoj muzici. Učestvovala je više puta na prestižnom festivalu u San Remu, ali nikada nije pobijedila.

Podijeli:

Tag:

umrla pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На Томпсоновом концерту поново усташки поклич "за дом спремни"

Region

Na Tompsonovom koncertu ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

2 h

0
Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

Svijet

Vens: Mišljenje da je pobjeda Ukrajine na dohvat ruke ako damo više novca - fantazija

2 h

0
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Košarka

Jokić među najzaslužnijima za pobjedu Denvera nad Hjustonom

2 h

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Društvo

Obilan snijeg otežava saobraćaj u planinskim krajevima

2 h

0

Više iz rubrike

Правоснажно осуђен Драган Бјелогрлић

Scena

Pravosnažno osuđen Dragan Bjelogrlić

18 h

0
"Планира да одгаја бебу сама": Милица Тодоровић преломила

Scena

"Planira da odgaja bebu sama": Milica Todorović prelomila

21 h

1
Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

1 d

0
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''

Scena

Ovom političaru je Lepa Brena posvetila pjesmu ''Miki moj''

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

10

49

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

10

45

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

10

41

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

10

38

Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner