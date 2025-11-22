Preminula italijanska pjevačica

Italijanska pjevačica Ornela Vanoni poznata po hitu "L’appuntamento" iz filma "Ocean’s Twelve", preminula je u 91. godini, preneli su danas italijanski mediji.

Pjevačica je preminula od srčanog zastoja u svom stanu u Milanu, prenosi agancija AGI.

Nakon što je prvi put stekla popularnost televizijskim festivalima pjesama početkom 1960-ih, njena karijera je trajala više od sedam decenija i inspirisala je nekoliko generacija izvođača.

Region Na Tompsonovom koncertu ponovo ustaški poklič "za dom spremni"

Kao zanimljiva pripovjedačica čije su pjesme istraživale kriminalni milje, siromaštvo i socijalnu isključenost, kao i ljubav, gubitak i ženstvenost, prodala je više od 55 miliona ploča i objavila oko 40 studijskih albuma, podsjećaju italijanski mediji.

Iako su se moda i muzički ukusi mijenjali u Italiji, glas Ornele Vanoni ostao je simbol emocionalne autentičnosti u italijanskoj muzici. Učestvovala je više puta na prestižnom festivalu u San Remu, ali nikada nije pobijedila.