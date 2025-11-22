Jokić među najzaslužnijima za pobjedu Denvera nad Hjustonom

Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na gostovanju Hjuston roketse rezultatom 112:109 u utakmici NBA lige, a srpski košarkaš Nikola Jokić bio je jedan od najzaslužnijih za pobjedu svog tima.

Jokić je završio meč sa 34 poena, deset skokova i devet asistencija.

U timu Denvera Džamal Mari je postigao 26 poena i deset asistencija, a Tim Hardavej Džunior 12 poena.

U ekipi Hjustona najefikasniji su bili Rid Šepard sa 27 poena i Ejmen Tompson koji je postigao 22 poena.

Denver naredni meč igra u noći između subote i nedjelje protiv Sakramento kingsa.