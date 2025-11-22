Logo

Jokić među najzaslužnijima za pobjedu Denvera nad Hjustonom

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

08:14

Komentari:

0
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Denver nagetsa pobijedili su na gostovanju Hjuston roketse rezultatom 112:109 u utakmici NBA lige, a srpski košarkaš Nikola Jokić bio je jedan od najzaslužnijih za pobjedu svog tima.

Jokić je završio meč sa 34 poena, deset skokova i devet asistencija.

U timu Denvera Džamal Mari je postigao 26 poena i deset asistencija, a Tim Hardavej Džunior 12 poena.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Društvo

Obilan snijeg otežava saobraćaj u planinskim krajevima

U ekipi Hjustona najefikasniji su bili Rid Šepard sa 27 poena i Ejmen Tompson koji je postigao 22 poena.

Denver naredni meč igra u noći između subote i nedjelje protiv Sakramento kingsa.

Podijeli:

Tag:

Nikola Jokić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег цеста аутомобили паркинг

Društvo

Obilan snijeg otežava saobraćaj u planinskim krajevima

2 h

0
Предизборна тишина у Републици Српској

Republika Srpska

Predizborna tišina u Republici Srpskoj

2 h

0
Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег

Banja Luka

Zimska idila: Banjaluku prekrio snijeg

2 h

1
Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

Društvo

Danas je sveti Nektarije Eginski, evo šta običaji nalažu

3 h

0

Više iz rubrike

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

Košarka

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

13 h

0
Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?

Košarka

Bomba: Vraća se Boban Marjanović?

16 h

0
Богдановић на удару навијача

Košarka

Bogdanović na udaru navijača

1 d

0
Добре вијести пред Фенер и детаљ из Француске: "Милтон играо повријеђен"

Košarka

Dobre vijesti pred Fener i detalj iz Francuske: "Milton igrao povrijeđen"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Otežano saobraćanje na putu Teslić – Čečava zbog palog drveta

10

49

Potvrđen prvi smrtni slučaj izazvan opasnim virusom

10

45

Iz Hrvatske u Vatikan stizali falsifikati o Stepincu

10

41

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

10

38

Tramp pružio podršku gradonačelniku Njujorka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner