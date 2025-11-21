Logo
Bomba: Vraća se Boban Marjanović?

21.11.2025

18:01

Srpski košarkaš Boban Marjanović (37) mogao bi opet da zaigra u ABA ligi.

Visoki centar trebalo bi da potpiše ugovor sa ljubljanskom Ilirijom, prenosi tamošnji "Sport Klub".

Marjanović je posljednji put u regionalnom šampionatu nastupao 2015. godine, kada je osvojio titulu sa Crvenom zvezdom.

Kako se navodi, Ilirija je već nekoliko mjeseci u kontaktu sa Marjanovićem. Sportski direktor Saša Dončić takođe se sastao sa njim prije nekoliko sedmice u Sjedinjenim Državama.

Potencijalni dolazak popularnog Bobija bi bio svakako veliki marketinški potez Ilirije, koja je u vlasništvu Perspektiva grupe, koju drži bračni par, najbogatiji u ovoj zemlji.

Marjanović je karijeru počeo u Hemofarmu, bio je član CSKA, Žalgirisa i Nižnjeg Novgoroda, prije nego što se vratio u Srbiju, u redove kragujevačkog Radničkog.

Naredna stanica bila mu je Mega, a onda i dvogodišnji mandat u Crvenoj zvezdi, koji mu je otvorio vrata NBA lige.

Tamo je nastupao za San Antonio, Detroit, LA Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston. Vratio se u Evropu 2024, u Fener, odakle je u januaru ove godine prešao u kineski Žecjan Lajons.

