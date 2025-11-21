Bomba: Vraća se Boban Marjanović?

Izvor:
Agencije
21.11.2025
18:01
Komentari:0
Srpski košarkaš Boban Marjanović (37) mogao bi opet da zaigra u ABA ligi.
Visoki centar trebalo bi da potpiše ugovor sa ljubljanskom Ilirijom, prenosi tamošnji "Sport Klub".
Marjanović je posljednji put u regionalnom šampionatu nastupao 2015. godine, kada je osvojio titulu sa Crvenom zvezdom.
Svijet
Jedna djevojčica umrla, druga u bolnici poslije posjete zubaru
Kako se navodi, Ilirija je već nekoliko mjeseci u kontaktu sa Marjanovićem. Sportski direktor Saša Dončić takođe se sastao sa njim prije nekoliko sedmice u Sjedinjenim Državama.
Potencijalni dolazak popularnog Bobija bi bio svakako veliki marketinški potez Ilirije, koja je u vlasništvu Perspektiva grupe, koju drži bračni par, najbogatiji u ovoj zemlji.
Marjanović je karijeru počeo u Hemofarmu, bio je član CSKA, Žalgirisa i Nižnjeg Novgoroda, prije nego što se vratio u Srbiju, u redove kragujevačkog Radničkog.
Zdravlje
Ruski naučnici prvi put uništili tumor ultrazvukom
Naredna stanica bila mu je Mega, a onda i dvogodišnji mandat u Crvenoj zvezdi, koji mu je otvorio vrata NBA lige.
Tamo je nastupao za San Antonio, Detroit, LA Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston. Vratio se u Evropu 2024, u Fener, odakle je u januaru ove godine prešao u kineski Žecjan Lajons.
BiH
1 h0
BiH
1 h0
BiH
2 h0
Republika Srpska
3 h8
Najnovije
Najčitanije
18
30
18
27
18
20
18
17
18
13
Trenutno na programu