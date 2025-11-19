Logo
Potop KK Igokea protiv Virzburga

ATV

19.11.2025

21:01

Потоп КК Игокеа против Вирзбурга
Košarkaši Igokee doživjeli su težak poraz u petom kolu grupe E FIBA Lige šampiona protiv Virzburga rezultatom 56:85.

Ovim neuspjehom tim Nenada Stefanovića je kolo prije kraja ostao bez šansi za plasman u narednu fazu takmičenja.

Gosti su od početka kontrolisali utakmicu i iz četvrtine u četvrtinu povećavali razliku.

"Nikada se nemoćnije nismo osjećali na terenu. Borili smo se do kraja, ali na nama je da dalje analiziramo", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović za ATV.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Markus Kar sa 19 poena, 16 je dodao Dejvid Muenkat.

Za ekipu Igokee 15 poena postigao Dževon Bes.

KK Igokea

Košarka

