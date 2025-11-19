Pokret Marina Maljković: Košarka puna osmijeha

Izvor:
Uz košarkašku loptu neizostavan je i osmijeh na licu. U pokretu za žensku košarku Marina Maljkovića, djevojčice iz svih dijelova Banjaluke stiču nova košarkaška znanja, ali i nova prijateljstva. Svaki dati koš nagrada je za predan rad, a pune su motiva da jednog dana zakorače na veliku scenu.
Druženje sa košarkaškom loptom ne propuštaju ni one najmlađe. Svakim treningom nauče nešto novo, a sanjaju da jednog dana krenu stopama Saše Čađo koja je za mnoge najveći uzor iz svijeta košarke.
Kroz banjalučko odjeljenje pokreta za žensku košarku Marina Maljković za dvije godine prošlo je skoro 200 djevojčica, a zaslužni za ovu sportsku priču koja je zaživjela ponosni su na do sada urađeno.
Treninzi su i dalje besplatni, a sve djevojčice su, kažu, dobrodošle na trening. Košarka se lako zavoli, a jedno je sigurno-drugarstva sa sportskog terena ostaju za sva vremena.
