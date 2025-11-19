Logo
Large banner

Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

Izvor:

RTS

19.11.2025

07:47

Komentari:

0
Дончић водио Лејкерсе до побједе против Јуте
Foto: Tanjug/AP/Jae C. Hong

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su na domaćem parketu ekipu Juta džeza sa 140:126 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena se poslije propuštanja starta sezone vratio na parket, ali nije bio potreban ekipi čiji je lider Luka Dončić.

Džejms je zbog povrede donjeg dijela leđa od maja bio van parketa, a na duelu protiv Džeza odigrao je skoro 30 minuta.

Juta je bolje ušla u meč dobivši prvu četvrtinu zahvaljujući dobrom šutu za tri poena. Gosti su bili u velikom naletu, gotovo svaki napad na startu dionice završavao se trojkom. Na sreću Lejkersa procenti su opadali pa su se gosti tu zaustavili na šest pogođenih iz 14 pokušaja.

Poslije prvih 12 minuta bilo je 36:27 za ekipu Vila Hardija koja je i tokom većeg dijela druge četvrtine uspjevala da ima dvocifrenu prednost.

Девин букер

Košarka

Sansi traže način da se oporave od kolapsa u duelu sa posrnulim Blejzersima

Tada je istupio Luka Dončić koji je poenima održavao domaćina u igri uprkos raspoloženima Džordžu i Markanenu na drugoj strani. Slovenac je jedini "krivac" što su Lejkersi na poluvrijeme otišli sa minus četiri - 67:71.

U drugom poluvremenu se slika na parketu u potpunosti promijenila. Domaćin je zaigrao dosta bolje, gotovo svi košarkaši koji su bili na parketu dali su doprinos pa su Lejkersi serijom napravili 104:93 pred posljednjih 12 minuta.

Stečenu prednost lako su čuvali do kraja, a u jednom trenutku bilo je i plus 23.

Luka Dončić ubacio je 37 poena, Rivs je dodao 26, Ejton 20, Laravija 16, a povratnik Lebron Džejms 11 uz 12 asistencija.

U timu Jute Kejonte Džordž je postigao 33 poena, Markanen je dodao 31.

(RTS)

Podijeli:

Tagovi:

NBA

Luka Dončić

Los Anđeles Lejkersi

Košarka

rezultati

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошаркашка дворана на Евробаскету

Košarka

Počelo je! Poznat prvi učesnik NBA Evropa, legendarni klub šokirao svijet košarke

2 d

0
Матео Бетанти

Košarka

Košarkaš se zakucao u zid - hitno prevezen na intenzivnu

1 sedm

0
Италијански кошаркаш закуцао Ферари у зид куће, боре му се за живот

Košarka

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

1 sedm

0
Кошаркаши Уралмаша одрадили тренинг у Лакташима

Košarka

Košarkaši Uralmaša odradili trening u Laktašima

1 sedm

0

Više iz rubrike

Монеке потврдио позитивне вијести - црвено-бијели славе

Košarka

Moneke potvrdio pozitivne vijesti - crveno-bijeli slave

14 h

0
Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона

Košarka

Igokea dočekuje Virzburg u najvažnijem meču FIBA Lige šampiona

15 h

0
Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

Košarka

Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

19 h

0
Да ли је Звезда оштећена у Љубљани? АБА лига се експресно огласила

Košarka

Da li je Zvezda oštećena u Ljubljani? ABA liga se ekspresno oglasila

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner