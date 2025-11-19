Dončić vodio Lejkerse do pobjede protiv Jute

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su na domaćem parketu ekipu Juta džeza sa 140:126 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena se poslije propuštanja starta sezone vratio na parket, ali nije bio potreban ekipi čiji je lider Luka Dončić.

Džejms je zbog povrede donjeg dijela leđa od maja bio van parketa, a na duelu protiv Džeza odigrao je skoro 30 minuta.

Juta je bolje ušla u meč dobivši prvu četvrtinu zahvaljujući dobrom šutu za tri poena. Gosti su bili u velikom naletu, gotovo svaki napad na startu dionice završavao se trojkom. Na sreću Lejkersa procenti su opadali pa su se gosti tu zaustavili na šest pogođenih iz 14 pokušaja.

Poslije prvih 12 minuta bilo je 36:27 za ekipu Vila Hardija koja je i tokom većeg dijela druge četvrtine uspjevala da ima dvocifrenu prednost.

Tada je istupio Luka Dončić koji je poenima održavao domaćina u igri uprkos raspoloženima Džordžu i Markanenu na drugoj strani. Slovenac je jedini "krivac" što su Lejkersi na poluvrijeme otišli sa minus četiri - 67:71.

U drugom poluvremenu se slika na parketu u potpunosti promijenila. Domaćin je zaigrao dosta bolje, gotovo svi košarkaši koji su bili na parketu dali su doprinos pa su Lejkersi serijom napravili 104:93 pred posljednjih 12 minuta.

Stečenu prednost lako su čuvali do kraja, a u jednom trenutku bilo je i plus 23.

Luka Dončić ubacio je 37 poena, Rivs je dodao 26, Ejton 20, Laravija 16, a povratnik Lebron Džejms 11 uz 12 asistencija.

U timu Jute Kejonte Džordž je postigao 33 poena, Markanen je dodao 31.

