Dobre vijesti za Partizan, vratio se Parker

Košarkaši Partizana će u petak od 20 časova i 30 minuta dočekati ekipu Fenerbahčea u 12. kolu Evrolige.

Crno-bijeli dolaze na taj meč nakon duplog kola u kom su pobijedili Monako u Beogradskoj Areni i potom izgubili od Asvela u Francuskoj.

Na tom meču Željko Obradović nije mogao da računa na Karlika Džonsa, Tajrika Džonsa, Vanju Marinkovića, Džabarija Parkera...

Ipak, za meč sa Fenerbahčeom je potvrđeno za Sport klub da će Džabari Parker igrati jer se vratio u Beograd i priključio treninzima "Parnog valjka".

Parker je hitno otputovao u Sjedinjene Američke Države nakon smrtnog slučaja i sada je spreman da se posveti klupskim obavezama i utakmici protiv aktuelnog šampiona Evrolige.

Što se tiče Tajrika Džonsa, nije poznato da li će biti u sastavu ili neće pošto je trenirao odvojeno dok su ostali igrači imali slobodan dan, piše isti izvor.

Dobra vijest je i potencijalni povratak Vanje Marinkovića jer postoji šansa da kapiten Partizana zaigra protiv Fenerbahčea u petak.