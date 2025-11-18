Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

Gotovo 318 miliona ljudi moglo bi da bude suočeno sa akutnim nedostatkom hrane u 2026. godini, što je duplo više u odnosu na broj zabilježen 2019. godine, saopšteno je iz Svjetskog programa UN za hranu.

U izvještaju se navodi da Svjetski program UN za hranu mora da postavi kao prioritet trećinu onih kojima je pomoć potrebna, usljed smanjenja globalnog finansiranja humanitarnih programa.

''Agencija planira da sljedeće godine dođe do 110 miliona najugroženijih ljudi, po procijenjenom trošku od 13 milijardi dolara. Međutim, trenutne prognoze u vezi sa finansiranjem ukazuju na to da će agencija uspjeti da ispuni samo polovinu tog cilja'' upozorili su iz agencije.

U izvještaju se dodaje da nije vjerovatno da će se sljedeće godine pronaći rješenje za globalnu krizu sa hranom, usljed uticaja sukoba, ekstremnih vremenskih uslova i ekonomske nestabilnosti, prenio je TASS.