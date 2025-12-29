Logo
Large banner

Profesor iz Kneževa osuđen na 23 mjeseca zatvora za polnu zloupotrebu učenice“

Izvor:

Mondo.ba

29.12.2025

13:33

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

Zoran Mitrović (57), nekadašnji profesor Srednjoškolskog centra u Kneževu, pravosnažno je osuđen na jednu godinu i 11 mjeseci zatvora zbog četiri krivična d‌jela polna zloupotreba d‌jeteta starijeg od 15 godina.

Kako se saznaje, Okružni sud u Banjaluci je kao neosnovane odbio žalbe Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i branioca optuženog i potvrdio presuda Osnovnog suda u Kotor Varoši od 17. januara 2025. godine.

Mitrović je proglašen krivim da je u sticaju počinio četiri krivična d‌jela polna zloupotreba d‌jeteta starijeg od 15 godina i pravosnažno mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 23 mjeseca, prenosi Mond.

Pored kazne zatvora, izrečena mu je i mjera bezbjednosti – zabrana potpunog vršenja poziva, d‌jelatnosti ili dužnosti profesora pri čijem obavljanju se ostvaruje neposredan kontakt sa d‌jecom, a obavezan je i da plati troškove krivičnog postupka.

crna magija

Hronika

Pokušaj ubistva u Doboju ”zakuvala” crna magija!

S obzirom da je žrtva maloljetna, ovaj postupak je bio zatvoren za javnost.

Prema ranijim informacijama iz istrage, žrtva je 16-godišnja učenica, a Mitrović je uhapšen sredinom septembra 2023. godine, nakon što je d‌jevojčica slučaj prijavila policiji.

O svemu je navodno postojao i video-snimak koji je tajno napravljen, a na kojem se vidi kako Mitrović prilazi d‌jevojčici u učionici, grli je i ljubi.

Navedena obrazovna ustanova je odmah nakon prijave slučaja i hapšenja, suspendovala profesora.

Podijeli:

Tagovi:

Kneževo

profesor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Hronika

Prijavljeno silovanje u Brčkom, uhapšena jedna osoba

2 h

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Region

U Hrvatskoj stigli prvi pozivi za vojni rok

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijana policajka autom se zabila u ogradu na magistrali

3 h

0
Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

Hronika

Pokušaj ubistva u Doboju ”zakuvala” crna magija!

3 h

0

Više iz rubrike

Пријављено силовање у Брчком, ухапшена једна особа

Hronika

Prijavljeno silovanje u Brčkom, uhapšena jedna osoba

2 h

0
Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

Hronika

Pokušaj ubistva u Doboju ”zakuvala” crna magija!

3 h

0
У судару тешко повријеђено двоје Бањалучана

Hronika

U sudaru teško povrijeđeno dvoje Banjalučana

5 h

0
Покушај убиства у Источном Сарајеву

Hronika

Pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

15

59

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

15

49

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

15

39

Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

15

38

Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner