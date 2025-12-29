Profesor iz Kneževa osuđen na 23 mjeseca zatvora za polnu zloupotrebu učenice“

Zoran Mitrović (57), nekadašnji profesor Srednjoškolskog centra u Kneževu, pravosnažno je osuđen na jednu godinu i 11 mjeseci zatvora zbog četiri krivična d‌jela polna zloupotreba d‌jeteta starijeg od 15 godina.

Kako se saznaje, Okružni sud u Banjaluci je kao neosnovane odbio žalbe Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i branioca optuženog i potvrdio presuda Osnovnog suda u Kotor Varoši od 17. januara 2025. godine.

Mitrović je proglašen krivim da je u sticaju počinio četiri krivična d‌jela polna zloupotreba d‌jeteta starijeg od 15 godina i pravosnažno mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 23 mjeseca, prenosi Mond.

Pored kazne zatvora, izrečena mu je i mjera bezbjednosti – zabrana potpunog vršenja poziva, d‌jelatnosti ili dužnosti profesora pri čijem obavljanju se ostvaruje neposredan kontakt sa d‌jecom, a obavezan je i da plati troškove krivičnog postupka.

S obzirom da je žrtva maloljetna, ovaj postupak je bio zatvoren za javnost.

Prema ranijim informacijama iz istrage, žrtva je 16-godišnja učenica, a Mitrović je uhapšen sredinom septembra 2023. godine, nakon što je d‌jevojčica slučaj prijavila policiji.

O svemu je navodno postojao i video-snimak koji je tajno napravljen, a na kojem se vidi kako Mitrović prilazi d‌jevojčici u učionici, grli je i ljubi.

Navedena obrazovna ustanova je odmah nakon prijave slučaja i hapšenja, suspendovala profesora.