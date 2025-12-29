U sudaru teško povrijeđeno dvoje Banjalučana

Stefan F. i Danijela S. iz Banjaluke teško su povrijeđeni u sudaru dva automobila koji se dogodio kod Istočnog Novog Sarajeva.

Do nesreće je došlo juče oko 14.10 časova na regionalnom putu u mjestu Klek. Stefan F. bio je za volanom ”golfa 6” u koji je udario ”audi Q7” za čijim volanom je bila Arnela A. iz Sarajeva, koja je prošla bez povreda. Nakon nesreće vozač i suvozač iz ”golfa” prevezeni su u Bolnicu ”Srbija” u Istočnom Sarajevu gdje su im konstatovane teške povrede.

Prema nezvaničnim informacijama nezgodu je skrivila Arnela A. koja je vozilom djelimično prešla u lijevu traku i prednjim lijevim djelom ”audija” udarila u lijevu stranu ”golfa”.

”U nezgodi su učestvovala automobili ”audi Q7”, kojim je upravaljala A.A. iz Sarajeva i ”golf 6” kojim je upravljao S.F. iz Banjaluke. Vozač S.F. i suvozač D.S. zadobili su teške tjelesne povrede konstatovane u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica ”Srbija” u Istočnom Sarajevu”, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Dodaju da su uviđaj na licu mjesta izvršili policijski službenici saobraćajne policije Istočno Sarajevo u prisustvu tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i sudskog vještaka.

Dokumentovanje predmeta je u toku.