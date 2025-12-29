Pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

Izvor:
SRNA
29.12.2025
09:48
Komentari:0
Policija traga za licem koje je na području Istočnog Sarajeva pokušalo da ubije muškarca iz Istočne Ilidže čiji su inicijali K.P.
Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je nepoznato maskirano lice u subotu u 22.55 časova pucalo iz vatrenog oružja u pravcu K.P, koji je potom ispalio više hitaca u pravcu napadača.
Muškarac K.P. je policiji predao pištolj za koji nije posjedovao dozvolu za nošenje i držanje, nakon čega je lišen slobode zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Iz policije navode da pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštvo Istočno Sarajevo preduzimaju sve mjere i radnje na pronalasku izvršioca krivičnog djela ubistvo u pokušaju.
