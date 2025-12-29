Logo
Large banner

Pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu

Izvor:

SRNA

29.12.2025

09:48

Komentari:

0
Покушај убиства у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Policija traga za licem koje je na području Istočnog Sarajeva pokušalo da ubije muškarca iz Istočne Ilidže čiji su inicijali K.P.

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je nepoznato maskirano lice u subotu u 22.55 časova pucalo iz vatrenog oružja u pravcu K.P, koji je potom ispalio više hitaca u pravcu napadača.

Muškarac K.P. je policiji predao pištolj za koji nije posjedovao dozvolu za nošenje i držanje, nakon čega je lišen slobode zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Росуље пријава

Banja Luka

Opšti bunt u Banjaluci zbog izmjena Regulacionog plana: Podneseno 700 primjedbi

Iz policije navode da pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštvo Istočno Sarajevo preduzimaju sve mjere i radnje na pronalasku izvršioca krivičnog djela ubistvo u pokušaju.

Podijeli:

Tagovi:

pokušaj ubistva

Istočno Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Управо је објављена скривена порука Кремља

Svijet

Upravo je objavljena skrivena poruka Kremlja

3 h

0
Брижит Бардо пред смрт открила тужну тајну: "Узимала сам себи живот, а спасило ме чудо"

Scena

Brižit Bardo pred smrt otkrila tužnu tajnu: "Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo"

3 h

0
Ухапшена два мушкарца због језивог убиства код Врбаса

Srbija

Uhapšena dva muškarca zbog jezivog ubistva kod Vrbasa

3 h

0
Ава Карабатић објавила вјеридбу и показала прстен

Scena

Ava Karabatić objavila vjeridbu i pokazala prsten

3 h

0

Više iz rubrike

Тешка несрећа код Жепча: Ауто слетио с недовршеног надвожњака

Hronika

Teška nesreća kod Žepča: Auto sletio s nedovršenog nadvožnjaka

5 h

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Hronika

Mostarac optužen za maltretiranje: Djevojku udario autom, prijetio da će je ubiti

15 h

0
Објављен снимак хапшења крвника који је избо баку

Hronika

Objavljen snimak hapšenja krvnika koji je izbo baku

18 h

1
Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Hronika

Užas kod Vrbasa: Muškarca vezali, mučili i zvjerski usmrtili

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Peskov: Uskoro novi telefonski razgovor Putina i Trampa

12

17

Vulić: Srbi obespravljeni u FBiH - Cerićeva priča o integritetu je prazna priča

12

14

Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

12

13

Zvanično priznat dijabetes tipa 5

12

00

VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner