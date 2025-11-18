Nepalac radio u čistoći na Balkanu: Vratio se kući kao bogataš, pogledajte doček

Izvor:
Slobodna Dalmacija
18.11.2025
15:44
Snimak povratka Nepalca u rodni kraj preplavio je internet.
Nepalac, koji radi u dubrovačkoj "Čistoći", odlučio je da iznenadi svoje mještane u velikom stilu.
Po povratku u selo, unajmio je helikopter koji je spustio njegovu porodicu i njega na prostranu livadu kraj doma.
Ovaj prizor odmah je privukao pažnju mještana. Djeca su trčala oko helikoptera, svi su neprestano snimali telefonima, a on je skromno i tiho izašao iz helikoptera, sa osmijehom na licu.
Za ovaj petominutni spektakl izdvojio je oko 800 evra, što je skoro cijela njegova mjesečna plata u Dubrovniku, prenosi "Slobodna Dalmacija".
Za mnoge Nepalce koji rade u Hrvatskoj, suočeni s teškim fizičkim poslovima, skromnim zaradama i predrasudama, ovakav povratak u domovinu ima posebno značenje - priliku da pokažu porodici i selu da je trud vrijedan.
