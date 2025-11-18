Logo
Large banner

Nepalac radio u čistoći na Balkanu: Vratio se kući kao bogataš, pogledajte doček

Izvor:

Slobodna Dalmacija

18.11.2025

15:44

Komentari:

0
Непалац се вратио кући у великом стилу
Foto: Screenshot / YouTube

Snimak povratka Nepalca u rodni kraj preplavio je internet.

Nepalac, koji radi u dubrovačkoj "Čistoći", odlučio je da iznenadi svoje mještane u velikom stilu.

Посао

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom znaku su najbolji šefovi

Po povratku u selo, unajmio je helikopter koji je spustio njegovu porodicu i njega na prostranu livadu kraj doma.

Ovaj prizor odmah je privukao pažnju mještana. Djeca su trčala oko helikoptera, svi su neprestano snimali telefonima, a on je skromno i tiho izašao iz helikoptera, sa osmijehom na licu.

Za ovaj petominutni spektakl izdvojio je oko 800 evra, što je skoro cijela njegova mjesečna plata u Dubrovniku, prenosi "Slobodna Dalmacija".

Avion

Svijet

Najeo se pečurki pa umalo srušio avion sa 80 ljudi

Za mnoge Nepalce koji rade u Hrvatskoj, suočeni s teškim fizičkim poslovima, skromnim zaradama i predrasudama, ovakav povratak u domovinu ima posebno značenje - priliku da pokažu porodici i selu da je trud vrijedan.

Podijeli:

Tagovi:

Nepal

Dubrovnik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Људи рођени у овом знаку су најбољи шефови

Zanimljivosti

Ljudi rođeni u ovom znaku su najbolji šefovi

1 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

2 h

0
Проглашена ријеч године: Значење ће вас натерати да размислите о животу

Zanimljivosti

Proglašena riječ godine: Značenje će vas naterati da razmislite o životu

5 h

0
Само 50 људи на свијету има "златну крв", научници покушавају да их клонирају

Zanimljivosti

Samo 50 ljudi na svijetu ima "zlatnu krv", naučnici pokušavaju da ih kloniraju

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

17

18

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

17

16

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

17

11

Svaki horoskopski znak ima skriveni strah, saznajte koji je vaš

17

07

Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner