Nepalac radio u čistoći na Balkanu: Vratio se kući kao bogataš, pogledajte doček

Nepalac, koji radi u dubrovačkoj "Čistoći", odlučio je da iznenadi svoje mještane u velikom stilu.

Zanimljivosti Ljudi rođeni u ovom znaku su najbolji šefovi

Po povratku u selo, unajmio je helikopter koji je spustio njegovu porodicu i njega na prostranu livadu kraj doma.

Ovaj prizor odmah je privukao pažnju mještana. Djeca su trčala oko helikoptera, svi su neprestano snimali telefonima, a on je skromno i tiho izašao iz helikoptera, sa osmijehom na licu.

Za ovaj petominutni spektakl izdvojio je oko 800 evra, što je skoro cijela njegova mjesečna plata u Dubrovniku, prenosi "Slobodna Dalmacija".

Svijet Najeo se pečurki pa umalo srušio avion sa 80 ljudi

Za mnoge Nepalce koji rade u Hrvatskoj, suočeni s teškim fizičkim poslovima, skromnim zaradama i predrasudama, ovakav povratak u domovinu ima posebno značenje - priliku da pokažu porodici i selu da je trud vrijedan.