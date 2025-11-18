Samo 50 ljudi na svijetu ima "zlatnu krv", naučnici pokušavaju da ih kloniraju

U svijetu medicine postoji dragocjenost vrijednija od bilo kog metala - krvna grupa toliko rijetka da je nazivaju “zlatna krv“.

Riječ je o tipu Rh-null, najrjeđoj poznatoj krvnoj grupi na planeti, prisutnoj kod pedesetak potvrđenih osoba! Za one koji je imaju, predstavlja istovremeno blagoslov i najveći rizik.

Posebna uloga

Ukoliko bi osobi koja ima “zlatnu krv” ikada bila potrebna transfuzija, vjerovatnoća da će pronaći kompatibilnog donora je gotovo ravna nuli. Zato se savjetuje da redovno doniraju sopstvenu krv – jedini izvor koji im može spasiti život.

U medicinskom svijetu, Rh-null igra posebnu ulogu. Za razliku od uobičajenih krvnih grupa, koje se određuju prema prisustvu desetina različitih antigena na površini eritrocita, Rh-null ne posjeduje nijedan od ukupno 50 Rh antigena.

U svijetu gd‌je je registrovano 47 krvnih sistema i čak 366 različitih antigena, pronalaženje potpune kompatibilnosti postaje pravi izazov. Zato Rh-null, iako ekstremno rijetka, postaje ključni fokus naučnika koji pokušavaju da stvore univerzalnu krv.

Izuzetno važna za istraživanja

Da bi se razumjelo njeno značenje, potrebno je objasniti osnovnu medicinsku logiku. Svaki antigen na eritrocitu može biti prepoznat kao ”stran“. Ako pacijent primi krv koja sadrži antigene koje njegovo tijelo samo ne posjeduje, imunološki sistem reaguje – napadom.

Taj napad može biti smrtonosan, prenosi BBC.

Zbog toga je Rh-null izuzetno vrijedna – ona ne sadrži nijedan od više od 50 Rh antigena, što znači da ne izaziva imunološku reakciju u okviru Rh sistema, koji je drugi najimunogeniji krvni sistem poslije ABO.

Iako Rh-null krv i dalje posjeduje druge krvne antigene, odsustvo čitavog Rh kompleksa čini je jedinstvenom i izuzetno važnom za medicinska istraživanja, što je razlog da se često naziva “zlatnom krvlju“.

Put do rješenja je dug

Kako je prirodni izvor gotovo nepostojeći, timovi naučnika u Velikoj Britaniji, Australiji, Japanu i SAD rade na pokušajima da “zlatnu krv” stvore u laboratorijskim uslovima.

Ideja je jednostavna – proizvesti male količine ultračiste krvi koje bi se koristile u najkritičnijim medicinskim situacijama, od transplantacija do hitnih trauma.

Ipak, put do takvog rješenja je dug. Stvaranje eritrocita bez ijednog Rh antigena zahtjeva preciznu genetsku manipulaciju, a stabilno i bezbjedno umnožavanje ovakvih ćelija i dalje je veliki izazov.

Iako je Rh-null prilično misteriozna pojava, njena medicinska vrijednost je nesporna. Ona otvara vrata potencijalno revolucionarnom napretku – mogućnosti da se jednog dana stvori krovna, univerzalna krv, koju bi bilo moguće koristiti kod gotovo svakog pacijenta, nezavisno od krvne grupe.

Gospođa sa “zlatnom krvlju”

Do tada, oni koji je posjeduju biće i dalje pod posebnom zaštitom medicinskih sistema. Njihova krv čuva se u specijalnim bankama, često u inostranstvu, jer je bukvalno nezamjenljiva.

Za kraj, pomenimo da je dr Snežana Jovanović Srzentić iz Instituta za transfuziju krvi otkrila da je u našoj zemlji bila gospođa koja je bila poznata prije 20 godina zbog “zlatne krvi”.

– Pozvana je da svoju krv donira jednom Švajcarcu, a tada su je nazvali ‘gospođom sa zlatnom krvlju’, jer se radilo o RH0 grupi – objasnila je doktorka, prenosi Telegraf.