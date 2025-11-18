Logo
Indijski trgovinski deficit gotovo udvostručen za godinu dana i najveći je ikada

18.11.2025

09:15

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Trgovinski deficit Indije naglo je povećan u oktobru, na 41,68 milijardi američkih dolara (oko 36 milijardi evra), u odnosu na 26,23 milijarde dolara (oko 22,64 milijardi evra) godinu dana ranije, objavilo je danas indijsko Ministarstvo trgovine i industrije.

Prema preliminarnim procjenama, to je daleko premašilo tržišna očekivanja od 29,4 milijarde dolara (oko 25.38 milijardi evra), prenio je Trejding ekomoniks.

To predstavlja najveći mjesečni trgovinski deficit ikada zabilježen, jer je uvoz skočio za 16,6 odsto na rekordnih 76,06 milijardi dolara, uglavnom podstaknut naglim povećanjem kupovine plemenitih metala.

Samo uvoz zlata porastao je na 14,72 milijarde dolara, što je skoro trostruko više od 4,92 milijarde dolara prije godinu dana, dok su pošiljke srebra takođe doprinijele skoku.

U međuvremenu, izvoz je opao za 11,8 odsto na 34,38 milijardi američkih dolara, a isporuke Sjedinjenim Američkim Državama pale usljed uticaja američkih carinskih mjera.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa je krajem avgusta uvela carine do 50 odsto na indijsku robu, a oktobar je drugi mjesec pod novim carinama, čak i u vrijeme kada Nju Delhi i Vašington nastavljaju pregovore.

Od aprila do oktobra, uvoz je porastao za 6,4 odsto, dok je izvoz porastao za 0,6 odsto.

