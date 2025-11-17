Cijene nafte pale nakon što je proradila ruska luka Novorosijsk

Cijene nafte pale su danas za dva odsto nakon dva uzastopna perioda rasta, pa se nafta Brent kretala u iznosu od oko 64,4 dolara po barelu, a američka sirova nafta VTI oko 60 dolara po barelu.

U jedan od glavnih razloga za takav ishod može se ubrojati i to što je ruska luka Novorosijsk nastavila sa radom nakon dvodnevnog zatvaranja izazvanog napadom ukrajinskog drona, prenio je Trejding ekonomiks.

Izvještaji ukazuju da su dva tankera sa sirovim naftom bila usidrena u ruskoj luci u nedjelju, što signalizira kontinuiranu aktivnost na terminalima.

Prekid rada u drugom najvećem ruskom izvoznom čvorištu za naftu podigao je cijene sirove nafte za više od dva odsto u petak, čime je nedjelja zatvorena skromnim rastom.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp je u nedjelju izjavio da Republikanska partija priprema zakon o sankcijama svakoj zemlji koja trguje sa Rusijom i pomenuo da bi Iran mogao biti dodat na listu.

Izgledi za tržište nafte ostaju pesimistični uz očekivanja viška ponude kasnije ove i naredne godine, jer i proizvođači iz Organizacije zemalja izvoznica nafte OPEK plus, kao i oni van te grupe, povećavaju proizvodnju uslijed smanjivanja potražnje.