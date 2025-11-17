ERS za ATV: U obavezi smo da prikažemo činjenično stanje

U skladu sa novim Zakonom o električnoj energiji, MH "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje je kao ovlašteni javni snabdjevač od strane Vlade Republike Srpske u obavezi da izvještava Regulatornu komisiju za energetiku o ulaznim i izlaznim veličinama i prikaže činjenično stanje, kazali su iz Elektroprivrede Republike Srpske.

Na RERS-u je da analizira osnovanost i tačnost zahtjeva.

''Mi ćemo i ubuduće Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske izvještavati o našim ulaznim i izlaznim parametrima vezano za cijene javnog snabdjevača i to je redovna procedura Matičnog preduzeća'', zaključili su iz ERS-a.

Napominju da je zakonski rok za ovakvu informaciju 15. novembar svake godine.