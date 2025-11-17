Logo
Beba rođena u sanitetu: Herojski čin ekipe Hitne pomoći iz Kotor Varoši

Izvor:

Glas Srpske

17.11.2025

12:48

Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши
Foto: ATV

U trci sa vremenom i bez bolničkih uslova, medicinska ekipa iz Kotor Varoša pomogla je trudnici da na svijet donese d‌jevojčicu i to usred vožnje, u sanitetskom vozilu.

Medicinska sestra Doma zdravlja Kotor Varoš Svjetlana Đurić ispričala je da im se jutros na vratima Hitne pomoći pojavila trudnica E. A. (1993) u devetom mjesecu trudnoće, sa jakim bolovima i kontrakcijama. Kako kaže, ovo joj je treći porođaj.

"Odmah smo pripremili sanitetsko vozilo i krenuli put banjalučkog porodilišta. Međutim, u mjestu Zabrđe, u 8.55 časova, na svijet je došla živa i zdrava d‌jevojčica", priča Đurićeva i dodaje da je u vozilu sa njom bila i koleginica Gorana Đurić.

U međuvremenu su, kaže, kontaktirali kolege iz čelinačke Hitne pomoći, koji su ih dočekali vrlo srdačno.

"Zahvaljujemo njihovom pedijatru i ginekologu koji su nam pomogli da do kraja zbrinemo i pregledamo majku i bebu", kazala je Svjetlana.

Ona je istakla da joj je ovo drugi put da porođaj obavlja u sanitetu.

"Teško je opisati tu sreću i emocije kada vidite da se dijete rodilo i da je sve dobro završeno. Ponosne smo na sebe, pogotovo jer smo radile u vanrednim uslovima, bez dodatne opreme kakvu imaju bolnice. Mnogo je napeto, dosta se improvizuje, nije kao u bolničkim uslovima gd‌je je sve na dohvat ruke", nastavlja Svjetlana.

Dodaje da ih je ispred porodilišta dočekala spremna ekipa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koja nije krila oduševljenje njihovom brzom reakcijom.

"Majci smo ulivale povjerenje. Iako je ona bila uplašena, jer se čak nikada ranije nije ni vozila u sanitetu, ostale smo smirene i profesionalne. Dosta je značila i smirenost našeg vozača, koji uskoro ide u penziju", kazala je ona.

Dugogodišnji vozač Hitne pomoći Doma zdravlja Kotor Varoš, Miodrag Jovičić, kaže da za 20 godina koliko vozi sanitet, nikada nije doživio ovakvu situaciju.

"Bio sam kod kuće kada je zazvonio telefon. Odmah sam krenuo ka Hitnoj, gd‌je je trudnica već ležala. Imam osjećaj da nije prošlo ni pet minuta od polaska. Na desetom kilometru od Kotor Varoša, u Zabrđu, začuo se bebin plač i sestra koja govori da je sve u redu", ispričao je Jovičić.

Kako kaže, stao je svega nekoliko minuta da ekipa obavi neophodno, nakon čega su nastavili put ka Čelincu.

"Dešavalo se da žena počne da se porađa kada stignemo do UKC i dok je iznose iz vozila, ali da se porodi u samom sanitetu do danas nisam doživio. Naravno da smo bili pod stresom, ali smo se odlično kontrolisali", rekao je Jovičić za Glas Srpske.

Tagovi:

Hitna pomoć

porođaj

Kotor Varoš

