Na udaru Banjaluka i Livno: Izdato narandžasto upozorenje za olujni vjetar

Izvor:
Agencije
17.11.2025
08:48
Komentari:0
Meteorolozi najavljuju veliku promjenu vremena u BiH u toku dana, a izdato je i narandžasto upozorenje za vjetar.
Kako je saopštio Federalni hidrometeorološki zavod BiH, danas u toku dana se očekuju povremeno jaki do olujni udari vjetra.
Ovo upozorenje vrijedi za područje cijele zemlje, navodi se.
– Udari vjetra između 50 i 70 km/h. Prema kraju dana vjetar u postepenom slabljenju – navodi se u saopštenju, piše N1.
Građanima se savjetuje da poduzmu mjere opreza, te da prate prognozu vremena.
– Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom -upozorava se u saopštenju kojeg prenosi i Federalna uprava civilne zaštite.
EU meteoalarm je takođe objavio narandžasti meteoalarm za određena područja BiH, uključujući regije Banjaluka i Livno.
– Budite spremni na smetnje, strukturna oštećenja i rizik od povreda od iščupanog drveća i otpada nošenog vjetrom. Mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom – navodi se.
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
04
09
58
09
55
Trenutno na programu