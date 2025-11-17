Na udaru Banjaluka i Livno: Izdato narandžasto upozorenje za olujni vjetar

Meteorolozi najavljuju veliku promjenu vremena u BiH u toku dana, a izdato je i narandžasto upozorenje za vjetar.

Kako je saopštio Federalni hidrometeorološki zavod BiH, danas u toku dana se očekuju povremeno jaki do olujni udari vjetra.

Ovo upozorenje vrijedi za područje cijele zemlje, navodi se.

– Udari vjetra između 50 i 70 km/h. Prema kraju dana vjetar u postepenom slabljenju – navodi se u saopštenju, piše N1.

Građanima se savjetuje da poduzmu mjere opreza, te da prate prognozu vremena.

– Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom -upozorava se u saopštenju kojeg prenosi i Federalna uprava civilne zaštite.

EU meteoalarm je takođe objavio narandžasti meteoalarm za određena područja BiH, uključujući regije Banjaluka i Livno.

– Budite spremni na smetnje, strukturna oštećenja i rizik od povreda od iščupanog drveća i otpada nošenog vjetrom. Mogući su prekidi u snabdijevanju električnom energijom – navodi se.