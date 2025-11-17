Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

Kazna od 42 godine zatvora, koja je izrečena Mehemedu Vukaliću za trostruko ubistvo u Gimnaziji u Sanskom Mostu, najstroža je kazna koju je Kantonalni sud u Bihaću izrekao u svojoj istoriji.

Vukalić je proglašen krivim za ubistva direktora škole Nijaza Halilovića, sekretara Nisvete Kljunić i profesorice engleskog jezika Gordanu Midžan koje je usmrtio hicima iz automatske puške. Za svako ubistvo ponaosob dobio je po 14 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje oružja, odnosno automatske puške kojom je zločin počinjen dobio godinu dana zatvora.

Hronika Trostruko ubistvo u Sanskom Mostu: Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine!

Kazne su mu objedinjene u jedinstvenu kaznu od 42 godine dugotrajnog zatvora.

Presudu je izreklo sudsko vijeće kojim je predsjedavala Jasmina Lipovača koja je u obrazloženju presude navela da je nesporno utvrđeno da je Vukalić ubio tri osobe.

"Tokom suđenja čuli smo dva kombinovana psihijatrijsko-psihološka vještačenja i sud je prihvatio nalaz vještaka odbrane koji su naveli da je optuženi djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti", rekla je Lipovača.

Ona je dodala da je prilikom odmjeravanja kazne sud kao olakšavajuće okolnosti cijenio to što optuženi ranije nije osuđivan.

"Otežavajuće okolnosti su težina počinjenog djela, upornost i bezobzirnost koju je optuženi iskazao tokom izvršenja, ali i činjena da je djelo izvršeno u školskom objektu i to u vrijeme dok se u njoj nalazilo nastavno osoblje i učenici na popravnim ispitima koji su strahovali za svoje živote", istakla je Lipovača.

U izrečenu kaznu Vukaliću je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 2. septembra.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH.

Kantonalni tužilac Sadeta Muhić rekla je da je zadovoljna izrečenom kaznom, ali ne i činjenicom da je prihvaćen nalaz odbrane o bitno smanjenoj uračunljivosti.

"Nakon što dobijemo pismeni otpravak presude, odlučićemo o eventualnoj žalbi", rekla je Muhić.

Porodice ubijenih izricanje presude ispratili su u suzama, ali im je laknulo kada su čuli kakvu je kaznu Vukalić dobio.