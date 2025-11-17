Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

Brutalnom ubistvu Aldine Jahić /32/ u Mostaru prethodile su prijetnje njenog bivšeg momka Anisa Kalakdžića /33/, rečeno je Srni u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Jahićeva, koja je iz Kalesije, ubijena je oko 18.00 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, a uviđaj je završen oko 23.00 časa.

Dežurni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Pranjić izjavila je Srni da će nakon što dobije izvještaj od policije zatražiti pritvor za osumnjičenog.

"Ubistvu su prethodile prijetnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka. Nažalost, nije ga prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći da će se to na tim prijetnjama i završiti", rekla je Pranjićeva.

Kada je juče krenula na fitnes, kaže Pranjićeva, dočekao ju je i potegao pištolj.

"Trčala je do hotela pokušavajući da se spasi, ali tu je ušao i ubio je", rekla je Pranjićeva.

Ona nije mogla da komentariše navode o tome da je napadač pokušao da izvrši samoubistvo, jer, kako je rekla, za to nema dokaze.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić rekla je da je policija za nekoliko minuta nakon ubistva uhapsila osumnjičenog.

Osumnjičeni Anis Kalakdžić je fudbalski sudija i sin poznatog mostarskog fudbalera.