Tužilaštvo o jezivom zločinu: Ubistvu Aldine su prethodile prijetnje

Agencije

17.11.2025

07:45

1
Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње
Foto: Screenshot / Avaz

Brutalnom ubistvu Aldine Jahić /32/ u Mostaru prethodile su prijetnje njenog bivšeg momka Anisa Kalakdžića /33/, rečeno je Srni u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Jahićeva, koja je iz Kalesije, ubijena je oko 18.00 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, a uviđaj je završen oko 23.00 časa.

Dežurni tužilac Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Pranjić izjavila je Srni da će nakon što dobije izvještaj od policije zatražiti pritvor za osumnjičenog.

Алдинa Јахић 1

"Ubistvu su prethodile prijetnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka. Nažalost, nije ga prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći da će se to na tim prijetnjama i završiti", rekla je Pranjićeva.

Kada je juče krenula na fitnes, kaže Pranjićeva, dočekao ju je i potegao pištolj.

Алдина Јахић

"Trčala je do hotela pokušavajući da se spasi, ali tu je ušao i ubio je", rekla je Pranjićeva.

Ona nije mogla da komentariše navode o tome da je napadač pokušao da izvrši samoubistvo, jer, kako je rekla, za to nema dokaze.

Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Marijo Marić rekla je da je policija za nekoliko minuta nakon ubistva uhapsila osumnjičenog.

мостар убиство 2

Osumnjičeni Anis Kalakdžić je fudbalski sudija i sin poznatog mostarskog fudbalera.

Mostar

Aldina Jahić

Anis Kalajdžić

Komentari (1)
