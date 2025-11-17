Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

Otkriven je i identitet žene koja je ubijena sinoć na svirep način u Mostaru.

U pitanju je Aldina Jahić iz Kalesije, preneo je piše Avaz.

Hronika Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

U ovom trenutku nije poznat motiv ovog zločina, a osumnjičeni za ubistvo je Anis Kalajdžić, poznati fudbalski sudija i sin čuvenog fudbalera Veleža Avda Kalajdžića.

Nesrećna Aldina se navodno prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Ona je bježala od Kalajdžića od autobuske stanice, a tokom bijega je zvala policiju.

Hronika Užas u BiH: Muškarac ubio ženu, nesrećna djevojka bježala i tražila pomoć, ali je ubica stigao?

Kasnije se sakrila u jedan ugostiteljski objekt, gdje je Kalajdžić pronašao u toaletu i usmrtio. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacija, pokušao da izvrši samoubistvo, ali je pištolj zakočio.

U ovom trenutku nije poznat motiv ovog svirepog događaja, a Kalajdžić je uhapšen na licu mjesta.