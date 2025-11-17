Logo
Large banner

Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

Izvor:

Agencije

17.11.2025

06:59

Komentari:

0
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића
Foto: Facebook

Otkriven je i identitet žene koja je ubijena sinoć na svirep način u Mostaru.

U pitanju je Aldina Jahić iz Kalesije, preneo je piše Avaz.

мостар убиство 2

Hronika

Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

U ovom trenutku nije poznat motiv ovog zločina, a osumnjičeni za ubistvo je Anis Kalajdžić, poznati fudbalski sudija i sin čuvenog fudbalera Veleža Avda Kalajdžića.

Nesrećna Aldina se navodno prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Ona je bježala od Kalajdžića od autobuske stanice, a tokom bijega je zvala policiju.

Ротација-илустрација

Hronika

Užas u BiH: Muškarac ubio ženu, nesrećna djevojka bježala i tražila pomoć, ali je ubica stigao?

Kasnije se sakrila u jedan ugostiteljski objekt, gdje je Kalajdžić pronašao u toaletu i usmrtio. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacija, pokušao da izvrši samoubistvo, ali je pištolj zakočio.

U ovom trenutku nije poznat motiv ovog svirepog događaja, a Kalajdžić je uhapšen na licu mjesta.

Podijeli:

Tagovi:

Anis Kalajdžić

Aldina Jahić

Mostar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

Hronika

Zločin potresao Mostar: Fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo žene, pokušao i sebi da presudi?

12 h

0
Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Hronika

Užas kod Doboja: Dvije osobe poginule u teškom udesu

12 h

0
Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

Hronika

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

13 h

1
Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

Hronika

Prvi snimak sa mjesta užasa: Bježala i tražila pomoć, monstrum je stigao na trgu i ubio

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner