Ovo je Aldina Jahić koja je ubijena u toaletu kafića

17.11.2025
Otkriven je i identitet žene koja je ubijena sinoć na svirep način u Mostaru.
U pitanju je Aldina Jahić iz Kalesije, preneo je piše Avaz.
U ovom trenutku nije poznat motiv ovog zločina, a osumnjičeni za ubistvo je Anis Kalajdžić, poznati fudbalski sudija i sin čuvenog fudbalera Veleža Avda Kalajdžića.
Nesrećna Aldina se navodno prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Ona je bježala od Kalajdžića od autobuske stanice, a tokom bijega je zvala policiju.
Kasnije se sakrila u jedan ugostiteljski objekt, gdje je Kalajdžić pronašao u toaletu i usmrtio. Nakon toga je, prema nezvaničnim informacija, pokušao da izvrši samoubistvo, ali je pištolj zakočio.
U ovom trenutku nije poznat motiv ovog svirepog događaja, a Kalajdžić je uhapšen na licu mjesta.
