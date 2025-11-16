Prvi snimak sa mjesta užasa: Bježala i tražila pomoć, monstrum je stigao na trgu i ubio

U Mostaru je na Trgu Ivana Krndelja ranije večeras došlo do ubistva u kojem je jedna osoba izgubila život.

Portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ilijana Miloš, potvrdila je za "Avaz" da je dojavu o ovom slučaju policija primila u 18 sati.

Hronika Užas u BiH: Muškarac ubio ženu, nesrećna djevojka bježala i tražila pomoć, ali je ubica stigao?

"Ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja. Obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, na licu mjesta se obavlja uviđaj. Više informacija biće poznato naknadno", rekla je ona.

Prema prvim informacijama, žrtva je pokušala pobjeći od napadača s Autobuske stanice i utrčala u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć. Navodno je uspela da pozove policiju, ali ju je napadač sustigao i ubio ispalivši hitac iz pištolja.

Policija je, kako se nezvanično navodi vrlo brzo stigla na lice mjesta i uhapsila muškarca.

Uviđaj je u toku, a nadležni će naknadno dati više informacija o motivu i okolnostima ovog tragičnog događaja.