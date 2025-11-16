Logo
Apokalipsa : Oblak "sudnjeg dana" donio nevjerovatnu oluju

16.11.2025

18:53

Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују
Snažno nevrijeme pogodilo je Južnu Ameriku, a na društvenim mrežama su se pojavili apokaliptični snimci.

Na njima se vidi džinovski oblak koji je u potpunosti "progutao" argentinski grad Heneral Viljegas, koji se nalazi u centralnom dijelu zemlje u oblasti Buenos Ajresa, prenosi Telegraf.

U pitanju je gradić sa nešto manje od 20.000 stanovnika, a kako se navodi na društvenim mrežama džinovski oblak je donio nevrijeme praćeno vetrom brzine od 70 kilometara na sat.

Uslijedile su obilne padavine, a nebo su zaparale brojne munje.

Usljed nevremena došlo je do nestanka električne energije. Oluja je takođe obarala palme, a veći dio grada je ostao bez struje.

Oluju je izazvao priliv hladnog vazduha iz gornjih slojeva atmosfere, što je, zajedno sa toplim vremenom, doprinelo intenzivnim olujama.

