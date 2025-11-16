Apokalipsa : Oblak "sudnjeg dana" donio nevjerovatnu oluju

Snažno nevrijeme pogodilo je Južnu Ameriku, a na društvenim mrežama su se pojavili apokaliptični snimci.

Na njima se vidi džinovski oblak koji je u potpunosti "progutao" argentinski grad Heneral Viljegas, koji se nalazi u centralnom dijelu zemlje u oblasti Buenos Ajresa, prenosi Telegraf.

🇦🇷 A powerful extreme storm (with a shelf cloud) hit the city of General Villegas in Buenos Aires Province, Argentina. The storm brought heavy rain and wind gusts up to 70 km/h. pic.twitter.com/U0bm6Whjh3 — Argonaut (@FapeFop90614) November 16, 2025

U pitanju je gradić sa nešto manje od 20.000 stanovnika, a kako se navodi na društvenim mrežama džinovski oblak je donio nevrijeme praćeno vetrom brzine od 70 kilometara na sat.

An apocalyptic storm has engulfed Argentina.https://t.co/i3fJrRjAcI

These videos and photos were taken in the city of General Villegas. The storm also toppled palm trees, and most of the city was left without power. pic.twitter.com/VqC19IFzbY — Vladimir Karasev (@Ka38099Karasev) November 16, 2025

Uslijedile su obilne padavine, a nebo su zaparale brojne munje.

Usljed nevremena došlo je do nestanka električne energije. Oluja je takođe obarala palme, a veći dio grada je ostao bez struje.

🇦🇷 📹 🌩 😱 ¡Cielo apocalíptico! Nubes terroríficas sobre Argentina



Los residentes de Argentina comparten impresionantes imágenes de nubes de tormenta. En particular, se menciona que potentes formaciones tormentosas se avistaron sobre la ciudad de General Villegas, en el… pic.twitter.com/7wnLTQgDmH — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 16, 2025

Oluju je izazvao priliv hladnog vazduha iz gornjih slojeva atmosfere, što je, zajedno sa toplim vremenom, doprinelo intenzivnim olujama.