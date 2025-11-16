Logo
Zatvoreno 69 škola zbog straha od azbesta

Izvor:

SRNA

16.11.2025

18:19

Школа, учионица
Foto: Unsplash

Ukupno 69 škola u regiji australijskog glavnog grada Kanbere od sutra će biti zatvoreno nakon što je obojeni pijesak za igru opozvan zbog rizika od azbesta, saopštila je Vlada Australije.

Radnje "Kejmart" i "Target" objavile su zahtjev za opoziv proizvoda, za koji je utvrđeno da sadrži tragove azbesta u pojedinim uzorcima.

Australijska komisija za konkurenciju i potrošače saopštila je da postoji nizak rizik da azbest može da se prenese vazduhom ili da bude dovoljno sitan za udisanje.

ukrajina

Svijet

Lov na leševe: Pogrebna mafija cvijeta u Ukrajini

"Inspekcije škola su u toku i mogle bi da potraju danima", objavila je ministar prosvjete Ivet Beri na "Fejsbuku".

Ona je dodala da su dosadašnja testiranja vazduha u svim školama pokazala negativne rezultate na azbest.

Vlada je donijela odluku nakon što je nekoliko škola i predškolskih ustanova u regiji u potpunosti ili djelimično obustavilo rad u petak, nakon upozorenja o rizicima od azbesta u dječijem pijesku.

Bi-Bi-Si prenosi da su i na Novom Zelandu zatvorene škole zbog straha od proizvoda od pijeska.

Škola

Australija

zatvaranje

