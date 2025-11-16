Srbi i Mađari – saradnja dva naroda na istorijskom maksimumu

Nenad je Srbin rođen u Mađarskoj. Florijan je Mađar rođen u Srbiji. Obojica danas žive u mađarskom gradiću Sentandreja. Pričaju da dva naroda vijekovima žive jedni uz druge u odličnim prijateljskim odnosima. Asimilacija je učinila svoje, pa su mnogi sa prijateljskih, prešli i na rodbinske veze.

"Mještani brakovi su to sve prevalili kod mene imam dvije kćerke i sina. Nemamo nikakve probleme, dosta dobijemo para da možemo da ostanemo, obnovimo crkve, dobar je kontakt sa vlastima", rekao je Nenad Stanković Sentandreja, Mađarska.

"Ja imam čak moj najbolji prijatelj je Srbin, kum, to je tako. Deca su mi išla u srpsku gimnaziju u Mađarskoj u Budimpešti", rekao je Florijan Gerek Sentandreja, Mađarska.

I tako ovaj Mađar odlično govori srpski jezik. A Srbi koji su rođeni u Mađarskoj, srpskom jeziku, vjeri i tradiciji uče svoje potomke.

"Moja mama je uvijek rekla, imala je jedan san, da ona ne mora madžaretati. Mi smo kod kuće uvijek pričali srpski, sa svojom decom pričamo srpski", rekao je Radovan Jelašić Sentandreja, Mađarska.

Od davnina je Sentadreja u Mađarskoj svetionik pravoslavlja na sjeveru, baš kao što je to Hilandar na jugu. Srbi su ovdje sagradili sedam crkava. Danas su tu i Muzej srpske pravoslavne crkve i sjedište eparhije budimske.

"Mi sa Mađarima imamo jako, jako korektan odnos. Čak šta više, zahvaljujući današnjoj situaciji, saradnji i prijateljstvu Srba i Mađara, kako to vole mediji da naglase na istorijskom maksimumu, i te kako utiče na našu zajednicu ovdje i dosta smo, ako mogu tako reći, privilegovani zahvaljujući tome", rekao je Stefan Milisavić đakon.

Na svakom koraku Sentandreje osjeća se prisustvo srpske kulture, tradicije i vjere. Veliki broj ulica ovdje nosi imena srpskih velikana, a tu je i Srpski korner. Zato i ne čudi što su na ulicama ovog grada sve češće srpski turisti i to iz Republike Srpske.

"Vidi se da je od korijena bio srpski grad koji je i dušu i duh ostavio, a nadam se da će uvijek biti srpski", rekao je Kontsantin Savić Teslić, Republika Srpska.

"Prelijepo stvarno, od jutra, od liturgije, od obilaska srpskih svetinja i muzeja", kaže Nada Suvajac Teslić, Republika Srpska.

Prijateljska i topla atmosfera ovdje grije i srce i dušu, pričaju turisti. Zbog toga će, prvom prilikom, ponovo tragom Srba u Mađarskoj.

I tako je to ovdje vijekovima. Veze i prijateljski odnos Srba i Mađara se ne prekidaju. Čini se s vremenom postaju sve dublje i iskrenije.