Trudnica iz Trebinja transportovana u Banjaluku: Još jedna misija u kojoj se vrijeme mjeri minutima

Pripadnicima Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas je povjerena još jedna od onih misija u kojima se vrijeme mjeri minutima, a cilj je iznad svega – pružiti pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

Realizovan je hitan medicinski transport 22-godišnje Dž.M. u 24. nedjelji trudnoće iz Opšte bolnice Trebinje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo.

Ovo je ujedno bila 97. vazdušna medicinska evakuacija samo u ovoj godini. Ali, ovaj broj ne predstavlja samo statistiku, već 97 konkretnih ljudskih priča, 97 pacijenata i porodica koje su dobile šansu više.

Time je već sada oboren rekord svih prethodnih godina, iako je do kraja kalendarske godine ostalo još mjesec i po.

Kada se sve sabere i uzme u obzir statistika vazdušnih medicinskih transporta u ovoj godini, u prosjeku svaka tri dana jedan pacijent bude prebačen na viši nivo zdravstvene zaštite upravo zahvaljujući letačkom i medicinskom osoblju.

Posebno je značajno istaći da se najveći broj evakuacija i dalje odvija u Hercegovini, regiji u kojoj specifičan teren i velike udaljenosti čine vrijeme najvećim protivnikom.

Zato je upravo tamo najjasnije koliko je važan "zlatni sat" - period u kojem se i najugroženijim pacijentima daje šansa da prežive, pod uslovom da pomoć stigne dovoljno brzo.

"Naši piloti i medicinski timovi rade pod pritiskom vremena, ali i sa punom sviješću da svako polijetanje znači nadu za naše pacijente i njihove porodice. Uprava za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kao nasljednik tradicije Helikopterskog servisa Republike Srpske, ostaje u potpunosti posvećena svojoj misiji - da bude u službi svih građana onda kada im je to najpotrebnije", izjavio je za Srnu načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Boban Kusturić.

Ove misije, iako tehnički zahtjevne, u svojoj suštini nose jednu jednostavnu poruku: da je vrijednost ovih humanih misija mjerljiva samo jednim – životima koji su zahvaljujući njima nastavljeni.