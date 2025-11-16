Logo
Humane hercegovačke kamiondžije

16.11.2025

14:07

Foto: ATV

Vlasnici kamiona iz četiri hercegovačke opštine i grada Trebinja udružili su se u humanoj misiji i prikupili novčana sredstava za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Jedan od organizatora, Dražen Dunđer, uručio je sredstva i rekao je da se odazvao veliki broj ljudi i da su prikupljena značajna sredstava.

„Nadam se da ćemo na ovaj način makar malo olakšati svakodnevnicu našem narodu na Kosmetu. U ovoj akciji koja je trajala mjesec dana, prikupili smo 2.100 KM i 3.450 €. Odazvao se veliki broj kamiondžija i hvala im što su još jednom pokazali da imaju osjećaj za našu braću Srbe koji su u teškoj situaciji“ rekao je Dunđer.

Prema njegovim riječima, novac će biti upućen onima kojima je najpotrebniji.

"Novac ide jednoj porodici za nastavak izgradnje kuće",kaže Dunđer za ATV.

Ovo nije prvi put da se Hercegovci udruže i organizuju humanitarne akcije kako bi pomogli svojim sunarodnicima u južnoj srpskoj pokrajini.

